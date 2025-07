Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, trató de canallas y desalmados a maltradores por doloroso acto

Noticias Caracol es el informativo de Caracol Televisión que cuenta con más de tres emisiones diarias en las que le brinda a los televidentes las principales noticias tanto nacionales como internacionales, donde influyen aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos que son expuestos por su equipo de periodistas y presentadores.

Desde hace más de cinco años, Alejandra Giraldo hace parte de Noticias Caracol, dándose a conocer por su profesionalismo y carisma ante las cámaras, lo que la ha llevado a convertirse en una de las presentadoras más destacadas dentro del informativo. Si bien, actualmente está en las emisiones del medio día y en ocasiones durante los fines de semana, no ha dejado a un lado su aparición en las redes sociales donde termina siendo bastante activa.

Allí, además de evidenciar varios hechos dentro de rol en Noticias Caracol y varios detalles de su vida privada, también se han convertido en un canal para exponer aquellos hechos de violencia de las que son víctima los animales en diferentes zonas de Colombia.

Cabe resaltar que en varias ocasiones Giraldo se ha encargado de mostrar su amor y defensa por los animales, tanto así que Noticias Caracol le otorgó un espacio para dar consejos y tips a quienes tienen mascotas en sus hogares con ‘Las mascotas de Alejandra’.

Ahora, en una de sus más recientes publicaciones, Alejandra no guardó silencio y se fue en contra de una veterinaria, la cual, según videos de las cámaras de seguridad, maltratan a un perro en la zona de peluquería: “Como alguien puede ser tan canalla, infeliz, desalmada. Esta tipa que ser vetada en el sector. Todos a difundir a esta salvaje. Por favor difundan”.

No es la primera vez en que Alejandra Giraldo sale en defensa de aquellos caninos que son lastimados, siendo una voz para que este tipo de casos no sigan ocurriendo y por ende, se tomen las medidas necesarias con las personas que realizan este tipo de actos de violencia. Además, quien se ha unido a la periodista es la actriz Carmen Villalobos, que busca con su amplia visibilidad que este tipo de hechos no se repiten y que aquellos animales abandonados logren encontrar un hogar lleno de amor.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del perro de Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

Napoleón era una mascota muy querida por Alejandra Giraldo y su esposo, Alejandro Serano, quienes lucharon incansablemente por su vida durante varios meses. Su fallecimiento ocurrió el 27 de enero de 2024. La mascota de la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, llamado Napoleón ‘Napito’, falleció debido a las complicaciones de una bacteria que se alojó en su columna vertebral.

Esta bacteria le provocaba una espondilitis infecciosa, una enfermedad que le causaba dolores crónicos insoportables y que llegó a afectar sus vértebras, haciendo que se unieran y pinzaran los nervios. A pesar de los tratamientos intensivos, que incluyeron implantes de oro, fisioterapia y acupuntura, su estado de salud era muy delicado y finalmente no logró recuperarse.