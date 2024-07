Experiodista de Noticias Caracol confesó que fue despedida sin justa causa, ¿de quién se trata?

Noticias Caracol es un informativo que cuenta con 3 emisiones diarias en las que en cada una de ellas, el equipo de periodistas y presentadores que están bajo la dirección de Juan Roberto Vargas les relatan a los televidentes los principales hechos que marcan la agenda del país, donde los hechos de inseguridad, de empleo, de entretenimiento y de nivel futbolístico son los que marcan transcendencia. A pesar de que llegar al noticiero de Caracol Televisión termina siendo un sueño de muchos, también son constantes las despedidas, pero en esta ocasión, una experiodista expuso su despido sin justa causa de Noticias Caracol.

Una de las caras conocidas dentro del informativo de Caracol Televisión era Sol Suárez Jaramillo, una comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los inicios de Sol se dieron en la emisora W Radio, empezando como periodista de economía para posteriormente convertirse en la editora de esta sección, pero luego de un tiempo decidió tomar un nuevo rumbo llegando a Noticias Caracol, medio del que hizo parte por alrededor de 5 años, llegando en el año 2017 y según la mencionada cuenta hasta julio de 2023.

Aunque para varios su ausencia fue evidente, otros pensaron que había decidido tomar un nuevo rumbo, pero ahora la experiodista de Noticias Caracol recordó la situación que vivió hace un año: “Cómo pasa la vida... Hace un año, exactamente el 24 de julio de 2023, un día normal, salí a trabajar en lo que pensaba que era mi trabajo soñado. Pero, en horas de la tarde, recibí una llamada en la que me informaron que me despedían sin justa causa. Sin razón alguna y con mucha tristeza, solo caminé desorientada, llorando e intentando entender por qué, si lo daba todo todos los días de mi vida, me sucedía eso a mí. Hoy, en el mismo día, en la misma ciudad, un año después, solo puedo decir ¡Gracias! En este año he llorado, me he enfermado, me han robado, he peleado, he tenido ganas de tirar la toalla, me he hecho miles de preguntas que seguramente no todas han tenido respuesta. He sentido rabia, miedo e incertidumbre, he dicho que NO a oportunidades que nunca imaginé rechazar, y muchas cosas más. Pero hoy, mi corazón está lleno de paz y amor, y más que nunca confío en que los planes de Dios son perfectos”.

Asimismo, Sol reiteró que actualmente está agradecida por las puertas que se cerraron y solo le queda seguir adelante con cada uno de sus proyectos y valorar lo que aparece en su camino: “Gracias a todos por seguirme acompañando en este camino llamado vida. Hoy soy más humana, más profesional, más madura, pero sobre todas las cosas, mucho más agradecida”.

¿Qué pasó con Sol Suárez, experiodista que fue despedida de Noticias Caracol?

En medio de la búsqueda para las fechas que corresponden a esta fecha se encontró que Sol Suárez el 31 de julio del 2023, compartió un corto video en el que relató que había sido despedida de Noticias Caracol: “Este capítulo de mi vida se llama ‘terminación de contrato sin justa causa’ (...) Caracol apareció para abrirme más oportunidades y por supuesto, fueron 5 años y medio de mucha gratitud y mucho amor, el universo decide y ya no trabajo en Noticias Caracol (...) No puedo negar que esta noticia para mí se sintió muy triste (...) Finalmente siempre he entregado mi corazón con pasión no soy solamente una simple trabajadora, una periodista que se levanta a trabajar, entrego mi salud, mi vida, mi corazón”, fueron algunas de las palabras que expresó en aquel momento.

Cabe resaltar que actualmente Sol Suárez, trabaja en CEO de Economía Al Alcance de todos y también es Creadora de un portafolio de servicios basado en comunicación asertiva.