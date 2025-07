Pirry confesó si fue internado en una clínica por sus problemas de ansiedad y depresión, “demasiado estrés”

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, es un reconocido periodista, documentalista, presentador y fotógrafo colombiano. Es ampliamente conocido por su estilo audaz e investigativo, que lo ha llevado a explorar temas controversiales, realizar viajes extremos y denunciar injusticias. Su carrera cobró gran relevancia con el programa ‘Especiales Pirry’ en el Canal RCN, donde presentaba crónicas y documentales de alto impacto, a menudo exponiendo realidades difíciles de la sociedad colombiana y del mundo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Pirry aseguró que Colombia no es el mejor vividero del mundo, “es la cosa más ignorante”

Aunque desde hace un tiempo está alejado de los medios de comunicación, esto no ha sido impedimento para que el colombiano siga adelante con cada uno de sus proyectos, pues se ha destacado por su pasión por la aventura, los deportes extremos, además de su compromiso con el medio ambiente y los derechos de los animales, adquiriendo así una amplia visibilidad a través de las redes sociales.

Sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones llamó la atención de sus seguidores, pues Pirry confesó si se internó en una clínica debido a sus problemas de salud mental, los cuales ha revelado en pasadas apariciones:

“Que si es cierto que hace unas semanas estuve internado en una clínica de salud mental, si es cierto, pero vamos desde el principio, cuando se hizo público que yo tenía un problema de depresión diagnosticada por el psiquiatra desde 2014 fue porque tuve una crisis nerviosa y de depresión y me internaron en una clínica, se volvió chisme.

No es que yo haya salido a decir ‘no es que mire, tengo problemas de salud mental’ se hizo público y me parece buenísimo que estemos hablando de salud mental (…) Estuve internado en la clínica y estuve internado porque yo me interné, no tuve ninguna crisis así de ansiedad o depresión, pero de verdad siento que las redes sociales el teléfono y las pantallas me estaban causando demasiado estrés y quería desconectarme.

Necesito ir a algunas parte donde me quiten el teléfono porque a veces me voy al mar a la montaña, pero uno está ahí, ahí pegado. Me crea una ansiedad las redes sociales que yo no quiero contribuirle a mi problema que ya tengo (…) Me voy a hacer ese regalo y me fui unos días para allá, básicamente para tener terapia diaria con el psicólogo, con el psiquiatra, relajado, cero pantallas", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Pirry, donde recibió varios mensajes de apoyo al contar su experiencia y dejar claro que quienes tienen problemas con su salud mental deben buscar ayuda profesional.