“Soltar, desprenderse”: Pirry confesó que aunque duela hay cosas que decidió dejar atrás

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como Pirry es un periodista, documentalista, fotógrafo, escritor e influenciador en sus redes sociales, quien hace varios años logró destacarse en programas como ‘El mundo según Pirry’ y ‘Especiales Pirry’ de RCN televisión. Si bien, desde hace un tiempo, el tunjano ha estado ausente de la pantalla grande, esto no ha sido impedimento para que busque llevar a cabo sus más grandes pasiones como lo son el conocer nuevos lugares del mundo, los cuales se encarga de compartir a través de plataformas digitales, pues confesó que aunque duela hay cosas que decidió dejar atrás.

Le puede gustar: “Aquí, arranca un sueño”: Elianis Garrido confesó el nacimiento de su ‘hijo’ que anhelaba desde que era niña

El periodista quien suele ser muy activo en sus redes sociales, en donde además, de compartir las diversas aventuras que vive, las cuales la han dejado en su mayoría grandes momentos y uno que otro sin sabor. Pero, durante su más reciente aparición terminó generando varias risas, pues indicó: “Aunque duela, hay cosas que hay que dejar atrás. Debo confesar que estaba un poco gallina con esta ampolla de sangre, salió después de muchos metros de escalada en potrero chico”.

Asimismo, el periodista aseguró que así como muchas cosas en la vida hay que dejarlas atrás: “Soltar, desprenderse”, resaltando que no sabe si resulte ser una de las mejores metáforas, pero indicó que espera haber logrado algunas risas entre sus fans. Además, de sus declaraciones añadió un corto clip en el que encargó de mostrar paso a paso de este proceso.

También puede leer: “Él ya no es igual”: Epa Colombia confesó el problema de salud de ser querido que la llevó hasta una demanda

Lo cierto es que la serie de comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, reiterando: “Pues a mí si me arrancaste una risa”, “Cosas más fuertes te he visto hacer”, “Eres único”, “Tienes razón hay que soltar y el dolor pasará”, pero sin duda, una de las que más se destacó fueron las de Claudia Bahamon quien reiteró: “O sea te muerde un tiburón y normal, te sale una ampolla y se te sale el corazón, jaja te amo”.