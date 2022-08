“No pude aguantar las lágrimas”: Pirry contó que cayó en depresión tras perder su programa

El periodista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, acompañó durante años las emisiones televisivas colombianas. Así, pese a que su programa ‘Especiales Pirry’ llegó a su fin en 2015, es un personaje que continúa siendo recordado y que actualmente es muy activo en su canal de YouTube y redes.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pirry aprovechó para sincerarse y hablar de la que fue la peor experiencia de su carrera profesional: cuando lo echaron del trabajo y perdió su programa.

“Yo acababa de llegar de un año sabático y, como uno de ser humano da por sentado todo y yo estaba tan bien en la televisión, me pagaban tan bien y me habían dado premios, yo pensé que de ahí nunca iba a salir”, comenzó diciendo.

También, reveló que “de un día para otro” perdió su empleo “de una manera humillante e injusta” y quedó a la deriva, entrando en un fuerte episodio de depresión.

El periodista reconoció el difícil momento que vivió y aceptó que ningún consejo o palabra de apoyo le alcanzaba para poder superar la pérdida.

“Ella (su madre) me decía que ‘cuando se cierra una puerta, otras se abren’, y que ‘al que le van a dar le guardan’, y yo le respondía: ‘Mamita, no me diga esas frases de cajón, a mí lo único que me tienen guardadas son las facturas”, agregó.

Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta de que, además de ser un momento crítico de su vida, fue una experiencia que le ayudo a sentir ese empujón que necesitaba para comenzar a hacer las cosas que realmente disfruta y cumplir sus sueños.

“Cualquier cosa puede pasar. Uno no puede dar nada por sentado. Me fui levantando de a poco (…) Si a mí no me echan del trabajo, no me doy cuenta de que había perdido el norte. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan a reinventarme. Si a mí no me echan del trabajo, no me obligan a coger otra vez la cámara y hacer todo lo que hacía cuando empecé”, dijo.

El mensaje de Pirry sobre los problemas y no perder la esperanza

Finalmente, el comunicador aprovechó para mandar un mensaje a lo jóvenes y a todos aquellos que, como él dice, “la ven negra”, para que no pierdan la esperanza y no dejen de luchar.

“Les digo, las frases de cajón están ahí por algo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No les garantizo nada, puede que nunca suceda, pero lo último que se puede hacer es perder la esperanza y si se mantiene luchando, siempre habrá la posibilidad de lograrlo y esa puerta que le cerraron en la ‘jeta’ puede que sea el camino a esa otra que le van abrir”, apuntó.

La reflexión vino acompañada de una experiencia que recientemente vivió y que le devolvió la ilusión: conocer el Monte Nyiragongo.

“No sabía cómo describirles cómo es estar allá... después de bajar más de 500 metros, de soportar unas condiciones climáticas realmente difíciles, y de pronto sentir que estás parado en una de las ventanas hacia el corazón del planeta... no me pude aguantar las lágrimas”, finalizó.