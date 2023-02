Pirry rompió el silencio y habló de lo fuerte que ha sido su lucha con la depresión

Pirry es uno de los periodistas de investigación más recordados, sus impecables trabajos lo llevaron a ser uno de los más destacados del género. Sin embargo, Guillermo Arturo Prieto La Rotta ha tenido que enfrentar una de las enfermedades más comunes: la depresión.

Este sábado, 10 de febrero, Pirry decidió abrirse nuevamente y habló sobre la depresión y la ansiedad que padece y cómo las enfrenta día a día.

Pirry habló de la depresión que padece

En La Red, Pirry reveló que la escalada ha sido tan importante con el medicamento que tiene que consumir para controlar al enfermedad.

“Si me quitan la escalada es como si no me hubiese tomado la pastilla, porque eso me baja mucho la ansiedad. Los bajonazos de la depresión son cada vez menos frecuentes y como cualquier persona hay días en los que soy muy feliz, hay días en los que amanezco de mal genio, hay días en los que amanezco derrotado y días en los que amanezco con el impulso para cambiar el mundo”, relató.

Pirry ya lleva 11 años con el diagnóstico y por eso siente que puede darle consejos a las personas que sienten que sus vidas están en un hueco.

“Piensen en el pasado, en cuántas veces estuvieron así o más mal y cómo ahora eso es solo un recuerdo. Para bien o para mal todo en la vida se va, lo bueno y lo malo. Uno tiene que ser muy consciente de eso. Hay días que son muy duros y hay que meterle gue**s y si hoy no se las quiere meter, adelante; pero mañana se las mete. Pero de ese hueco va a salir con un trisito de impulso y si no sale de este hueco es porque no quiere”, dijo Pirry.