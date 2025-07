“Me sentí como animal de circo”: Hijo de ‘La Gorda Fabiola’ habló del doloroso momento que vivió durante su sepelio

‘La Gorda Fabiola’ fue una reconocida humorista colombiana, quien durante más de 10 años formó parte del programa de Caracol Televisión, ‘Sábados felices’ que le permitió dar a conocer su talento y así llegar a diversas zonas del país demostrando su habilidad para hacer reír a la gente. Durante el mismo programa conoció a su esposo, Polilla, con quien tuvo a su hijo menor, David Polania. Sin embargo, el pasado 19 de septiembre Fabiola falleció y ahora su hijo confesó el doloroso momento que vivió en medio de su despedida.

La noticia del fallecimiento de ‘La Gorda Fabiola’ causó conmoción entre los colombianos debido a su amplia trayectoria en la televisión y por ende, el cariño que logró ganarse gracias a su carisma y sencillez. Además de ser una noticia devastadora para su familia, sus tres hijos y su esposo, el también humorista ‘Polilla’.

Aunque seguir adelante sin ‘La Gorda Fabiola’ ha sido una tarea difícil de asimilar para ‘Polilla’ ha encontrado consuelo y compañía en su hijo, David, uniéndose en medio de este dolor. El joven se ha destacado por su rol en redes sociales, buscando dándose a conocer como creador de contenido y hace pocos días estuvo conversando con Omar Vásquez sobre lo que ha vivido en los últimos meses tras la partida de su mamá:

“Minutos antes del deceso de mi mamá se había filtrado que ella se había internado en la clínica, no sé quién filtró la información, ya la cosa estaba grave. Habían pasado dos minutos desde el deceso de mi mamá, obviamente como un caos total, todo lo que estaba pasando, me escribe un amigo periodista, me pregunta ‘oye como está tu mamá’, yo le escribo seco, mi mamá falleció hace dos minutos punto (…)

Uno que otro imprudente tomándole una foto en el ataúd. Me estaba despidiendo de mi mamá, la dejé en el ataúd con mi papá, con mi hermano, mi novio también me acompañó y como en medio de tantas personas veo un celular con un flash grabando ese momento tan íntimo y tan doloroso, o sea yo me sentí como animal de circo".

¿Quién fue el exesposo de ‘La Gorda Fabiola’, de Sábados felices’?

La exesposo de la humorista Fabiola Posada, conocida popularmente como ‘La Gorda Fabiola’, fue Mauricio Valencia, con quien estuvo casada durante 13 años y tuvo a sus dos hijos mayores, Alejandra y Juan Sebastián Valencia Posada. Según relató la propia ‘Gorda Fabiola’, la relación fue compleja, con dificultades económicas y episodios de abandono. Cabe resaltar que para enero de 2024, se confirmó el fallecimiento de Mauricio Valencia.