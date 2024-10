La Gorda Fabiola de ‘Sábados Felices’ confesó cuál fue su mayor arrepentimiento antes de morir

La comediante Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda Fabiola’, es una de las figuras más queridas del humor colombiano, especialmente por su trabajo en el programa Sábados Felices. A lo largo de su carrera, se destacó no solo por su capacidad para hacer reír a los espectadores, sino también por su rol de mentora y figura materna para los nuevos talentos del humor; lamentablemente la comediante falleció hace algunas semanas, el pasado 19 de septiembre su familia confirmó su fallecimiento y el humor de Colombia se puso de luto. Tras su deceso, han salido a la luz varias entrevistas de Fabiola hablando de los momentos que marcaron su vida, en esta oportunidad de su peor error.

En una entrevista para Tropicana en el programa Entre Valientes, la Gorda Fabiola compartió los momentos que marcaron su salud, pues durante muchos años fue de conocimiento público que la humorista había sufrido de dos infartos, estuvo en coma y por su peso, además de sufrir de diabetes tuvo que someterse a un bypass gástrico. Aunque esta cirugía puede ser un método de salvación para quienes sufren de enfermedades de sobrepeso, también tiene ciertas consecuencias para salud y para la Gorda Fabiola no fue una excepción, pues esta cirugía le trajo procesos de desnutrición. “Yo bajé de peso y logré curarme de la diabetes, pero la recomendación médica fue comer proteínas de forma exagerada y de tanto comer pollo, carne y pescado, y yo me cansé y le daba a mi perrito la carne. Yo me alimentaba de arroz y salsa de tomate, dejé de tener albúmina y los músculos se me secaron. Después de eso, caí en coma por la debilidad que tenía”.

Aunque esta cirugía fue fructifica para su vida, los cambios que le trajo fueron difíciles de adaptarse, por esta misma razón, aseguró que no comer de forma adecuada después de su operación fue uno de los peores errores de su vida.

¿De qué murió la Gorda Fabiola?

Según fuentes cercanas, la humorista había sido hospitalizada hace tres días debido a una inflamación en una de sus piernas. Sin embargo, su estado de salud empeoró cuando una severa infección afectó sus sistemas respiratorio y cardiovascular; sus hijos afirmaron: “no la mató el corazón, no la mató la diabetes, sino que la mató una bacteria. Por eso se la llevó tan rápido y nos cogió a todos por sorpresa”.

¿Quién fue el primer esposo de la Gorda Fabiola?

La comediante, en una entrevista de ‘Para Valientes’ Fabiola comentó que aunque este matrimonio le dejó a sus hijos, al final pesaron más algunos desacuerdos por la economía, además de los “excesos” de su expareja: “Mauricio era psicólogo y trabajaba, perdió su empleo cuando no le renovaron el contrato. Nos quedamos con una deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo. No había ni para el arroz o una lata de atún, muchas veces tuve que saltar matones para llegar a fin de mes. También me tocó lidiar con los excesos de Mauricio, pues le gustaba mucho la fiesta y el licor”.

Lamentablemente, la hija de Mauricio y la Gorda Fabiola, comunicó hace un tiempo que su padre también falleció y no ha dudado en mostrar en sus redes sociales como era su relación con ambos padres; Alejandra, hija de la ‘Gordita’, habló en sus redes para agradecerle a su madre su vida y además, demostrar que durante sus últimos años de vida, Fabiola y su padre Mauricio se llevaban bastante bien.