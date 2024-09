El trabajo que tuvo la Gorda Fabiola que muchos no conocen: también tenía dones en la política

Fabiola Posada o más conocida como ‘La Gordita Fabiola’, falleció en horas de la mañana de este jueves 19 de septiembre, en una clínica de la ciudad de Bogotá, luego de estar internada desde el lunes 16. La gran humorista, muy querida por los colombianos, había cumplido sus 61 años de edad este miércoles 18 de septiembre.

PUBLICIDAD

La samariana tenía tres hijos, uno con el también humorista Nelsón Polania Polilla, su actual esposo y quien fue una de las primeras personas que dio la noticia al público, y dos con Mauricio Valencia.

En una de las tantas entrevistas que dio la ‘Gorda Fabiola’, contó que en uno de los momentos más difíciles de su vida, fue descubierta por el productor de Sábados Felices, quien le dio la oportunidad con un papel pequeño, pero donde creció y se convirtió en uno de los íconos del humor en el país.

La Gorda Fabiola fue política

Lo que muchos probablemente no saben es que a lo largo de su vida, también ocupó cargos públicos, uno de ellos fue como edil en la localidad de Suba, Bogotá.

El medio de comunicación Blu Radio, informó que la humorista fue edil de Suba gracias a la invitación de una familiar. Así lo contó ‘La Gorda’ en el programa Despierta Bogotá en el año 2019.

“Mi paso por la política fue casual. Tenía para ese entonces una concuñada, hoy día concejal de Bogotá, María Victoria Vargas. Ella me dijo: ‘No tengo edil en Suba ¿a ti no te gustaría ser edil e?’ Yo dije: ‘¿Qué es eso?’ El cuento es que cuando yo acepto, no sabía ni donde estaba parada. Luego me encontré con una cosa maravillosa y es que ser edil es hacer una labor social”.

Como era de esperarse, la Gorda Fabiola era muy cercana a la comunidad y apoyaba los programas para proteger los animales, “los adoro, apoyo cuanta fundación de animal venga a pedirme ayuda”.

PUBLICIDAD

“La Junta de Acción Local (JAL) de Suba lamenta profundamente el fallecimiento de la Gorda Fabiola, quien se desempeñó como edil de la localidad y dejó una huella imborrable en la comunidad. Su dedicación y compromiso con los habitantes de Suba fueron un ejemplo de liderazgo y servicio público”, expresó la Junta de Acción Local (JAL) de Suba, al momento que conocieron sobre el fallecimiento de la ‘Gordita Fabiola’.

De igual manera, el alcalde de la localidad de Suba, expresó sus condolencias. “Su legado perdurará en cada rincón de Suba. Fue una mujer valiente, comprometida y siempre dispuesta a ayudar. Mi más sentido pésame para su familia en este difícil momento”.

La ‘Gorda Fabiola’ también ocupó una de las curules en el Concejo de Bogotá, con el Partido Popular Colombiano, obteniendo 19.097 votos.