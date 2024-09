Esta era la enfermedad contra la que luchaba la Gorda Fabiola

La reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gordita’ Fabiola, falleció este jueves 19 de septiembre, luego de tener una fuerte infección en su sistema respiratorio. La artista recientemente había cumplido 61 años y había presentado diferentes padecimientos con su salud. Una de ellas era la diabetes, la enfermedad contra la que luchaba.

De acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Salud de Colombia sobre la diabetes, que provienen de la Cuenta de Alto Costo (CAC) y que corresponden a junio de 2022, por lo que se estima que hay 1.748.586 personas diagnosticadas con diabetes mellitus, en donde la mayoría de los pacientes son mayores de 55 años. Bogotá y la región central es donde se presentan las tasas más altas de prevalencia.

¿Cuál era la enfermedad de la Gorda Fabiola?

“Es una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me saqué un examen médico el doctor me dijo que no tenía buenas noticias. Me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me acabó. A mí me gustaba tomar gaseosas, jugos y abusé de los dulces”, dijo La Gorda Fabiola hace dos años cuando habló abiertamente de la enfermedad que padecía.

Fabiola Posada contó que su sintomatología se produjo, entre otras cosas, por su obesidad que la llevó a pesar más de 140 kilos.

“Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y encima de eso comencé a ver borroso”, agregó.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el cuerpo no puede regular de manera adecuadamente los niveles de glucosa, es decir el azúcar, en la sangre. Esto ocurre por problemas con la insulina, una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa ingrese en las células para ser utilizada como energía.

Existen tres tipos principales de diabetes:

Diabetes tipo 1 : El cuerpo no produce insulina o produce muy poca. Es una condición autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina de por vida. Es más común en niños y jóvenes.

: El cuerpo no produce insulina o produce muy poca. Es una condición autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina de por vida. Es más común en niños y jóvenes. Diabetes tipo 2 : El cuerpo produce insulina, pero no la usa de manera efectiva, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Este tipo es el más común y se relaciona con factores como la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y factores genéticos. Generalmente, aparece en adultos, aunque también está aumentando en jóvenes.

: El cuerpo produce insulina, pero no la usa de manera efectiva, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Este tipo es el más común y se relaciona con factores como la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y factores genéticos. Generalmente, aparece en adultos, aunque también está aumentando en jóvenes. Diabetes gestacional: Se desarrolla durante el embarazo y, en general, desaparece después del parto. Sin embargo, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, tanto para la madre como para el bebé.

Los síntomas comunes incluyen sed excesiva, necesidad frecuente de orinar, fatiga y pérdida de peso inexplicada. Si no se controla adecuadamente, la diabetes puede llevar a complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal, problemas oculares e infecciones.