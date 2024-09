Conozca al primer esposo y padre de los hijos de la Gorda Fabiola; también falleció este año

La comediante Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda Fabiola’, deja un gran legado, además de su esposo y tres hijos de dos matrimonios. Varios de sus compañeros la describen como una figura materna, especialmente para quienes comenzaron en el mundo del humor a través de Sábados Felices, donde fue una guía clave. Tristemente, el pasado jueves 19 de septiembre, su familia confirmó la noticia de su fallecimiento esta mañana. Sus hijos, esposo Polilla y colegas de profesión expresaron su dolor por la partida de la comediante, pero muchos otros recordaron el primer matrimonio de la comediante.

Antes de su historia de amor con Polilla, la comediante estuvo casada durante varios años con Mauricio Valencia, en total su matrimonio duró 13 años y dio como resultado los dos primeros hijos de la ‘Gordita’ más querida del país. La comediante en pocas ocasiones relató como fue esta primera relación, pero en una oportunidad decidió abrir su corazón para contar los desacuerdos que la llevaron a terminar con su primer matrimonio.

La comediante, en una entrevista de ‘Para Valientes’ Fabiola comentó que aunque este matrimonio le dejó a sus hijos, al final pesaron más algunos desacuerdos por la económia, además de los “excesos” de su expareja: “Mauricio era psicólogo y trabajaba, perdió su empleo cuando no le renovaron el contrato. Nos quedamos con una deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo. No había ni para el arroz o una lata de atún, muchas veces tuve que saltar matones para llegar a fin de mes. También me tocó lidiar con los excesos de Mauricio, pues le gustaba mucho la fiesta y el licor”.

Lamentablemente, la hija de Mauricio y la Gorda Fabiola, comunicó hace un tiempo que su padre también falleció y no ha dudado en mostrar en sus redes sociales como era su relación con ambos padres; Alejandra, hija de la ‘Gordita’, habló en sus redes para agradecerle a su madre su vida y además, demostrar que durante sus últimos años de vida, Fabiola y su padre Mauricio se llevaban bastante bien.

¿De qué murió la Gorda Fabiola?

Según fuentes cercanas, la humorista había sido hospitalizada hace tres días debido a una inflamación en una de sus piernas. Sin embargo, su estado de salud empeoró cuando una severa infección afectó sus sistemas respiratorio y cardiovascular; sus hijos afirmaron: “no la mató el corazón, no la mató la diabetes, sino que la mató una bacteria. Por eso se la llevó tan rápido y nos cogió a todos por sorpresa”