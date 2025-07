Marilyn Patiño rompió el silencio y habló del padre de su hija, “¿Quién no se ha acostado con un amigo?"

Marilyn Patiño en 'Sin tetas no hay paraíso' y en la actualidad |

Marilyn Patiño es una reconocida actriz y modelo colombiana con una trayectoria considerable en la televisión nacional, siendo conocida por su participación en exitosas series y telenovelas como lo son ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Oye bonita’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘El capo 3′. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió irse de Colombia y radicarse en Miami.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Marilyn Patiño reveló cómo es su vida después del asesinato de su ex pareja “No pienso volver”

Si bien, Patiño se encontraba empezando de cero en Colombia, lo cierto es que meses después de radicarse en este país, sorprendió a sus fans al revelar que estaba en embarazo, sin embargo, hasta el momento se desconocía si tenía alguna pareja.

Aunque desde que confirmó su embarazo, la actriz se mostró más emocionada que nunca por la llegada de un nuevo integrante a su familia, quien resultó siendo una niña. Si bien, la pequeña nació ya hace algunos meses, recientemente la actriz estuvo haciendo parte de ‘La Corona TV’, donde se refirió al tema del padre de su hija confesando que se trata de un amigo suyo, con quien estuvo durante una única vez:

“Estábamos mucho tiempo juntos, y de repente esa noche sucedió lo inesperado (…) ¿Quién no se ha acostado con un amigo? No me digan que nunca han tenido una relación fuera del matrimonio, porque entonces ustedes son santos, ¿no?”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marilyn Patiño.

Asimismo, la actriz reiteró que varias personas cercanas le recomendaron interrumpir el embarazo debido a las condiciones económicas que presentaba. A pesar de ello, Patiño decidió seguir adelante y actualmente en sus redes sociales comparte la felicidad que trajo la menor a su vida.

¿Quién es el exesposo de Marilyn Patiño?

La expareja más conocida y padre de sus dos hijos, fue Héctor Fabián Bonilla Ulloa, quien era un empresario ganadero que mantuvo una relación sentimental con la actriz durante aproximadamente ocho años, y fruto de esa unión nacieron sus dos hijos, Valentín y Samuel.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a finales de 2023 fue asesinado en extrañas circunstancias en el departamento del Cauca. Su muerte fue parte de una masacre en la que también fallecieron otras personas. Cabe resaltar que aunque ya estaban separados en el momento del fallecimiento, también fue víctima de algunas extorsiones.