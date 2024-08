Marilyn Patiño reveló cómo es su vida después del asesinato de su ex pareja “No pienso volver”

El 15 de octubre de 2023, Héctor Fabián Bonilla, exesposo de la actriz Marilyn Patiño fue interceptado por sicarios cuando el empresario viajaba entre Cali y Caloto, Cauca. Luego de su sepelio y respectivo entierro, y debido a diferentes amenazas de muerte que recibió la actriz, ella junto a sus dos hijos que tuvo en común con Bonilla, deicidió exiliarse en Estados Unidos.

Posteriormente, en Noviembre de 2023, mostró en redes sociales mostró que solo estaba viviendo con un colchón en un apartamento en dicho país. Pero después de casi un año de lo sucedido, la actríz reveló cómo ha cambiado su vida.

¿En qué trabaja Marilyn Patiño después del asesinato de su esposo?

Frente a las cámaras de ‘La Red’ del Canal Caracol Marilyn mencionó “Después de recibir llamadas horribles cogí mis maletas y no pienso volver porque la verdad me parece muy peligrosa la la situcación que está viviendo ahorita el país (...) aquí hay muchos trabajos que he tenido que hacer, por ejemplo, de camarera en un barco de una compañía, pero como tal mi carrera la tuve en pausa quien sabe hasta cuándo. Soy mamá cabeza de hogar. A veces me da mucha pena decir que he hecho aseo, pero hasta eso he hecho, pero el trabajo no es deshonra”.

Del mismo modo, en el programa de entretenimiento entrevistaron a la ex suegra de Marilyn, madre de Héctor Fabián, quien mencionó que la actriz le debía demasiado dinero y lo exigía de vuelta, junto con parte del dinero que vale la finca que compró junto a su ex pareja. Marilyn respondió ante las acusasiones mencionando que Héctor se encontraba en quiebra y no tenía con qué pagar las diferentes propiedades que tenían, haciendo que quedaran hipotecadas y posteriormente perderlas al no tener el poder adquisitvo.