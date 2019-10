La actriz hizo una denuncia pública a través del programa Lo sé todo. Marilyn Patiño dijo haber sido discriminada por su embarazo, pero muy pocos le hallaron la razón.

Con sorpresa se conoció que Marilyn Patiño estaba embarazada por segunda vez a sus 45 años.

La actriz, quien se tomó su tiempo en dar la noticia, se molestó con una productora con la que se encontraba contratada rodando.

Según le contó Patiño a Lo sé todo, se sintió discriminada por la manera en que la miraban. Pero, además de las miradas, dice no entender la molestia de la productora, a quienes ella no informó que estaba en embarazo.

La actriz no le encontró problema a no informar su estado. Para ella, se trataba de algo "privado" y que no se le iba a notar en los días de rodaje, que solo eran 17.

Este es el video donde cuenta su experiencia y sensaciones. (Cont.)

Marilyn Patiño dijo haber sido discriminada por su embarazo, pero muy pocos le hallaron la razón

En los comentarios de la publicación de Lo sé todo, muchos le dieron la razón a la productora.

"Lo más lógico y sano es avisar en su trabajo cuando una mujer queda en embarazo. Eso no es de ahora sino de hace muchos años, no se por qué se raya con el tema si es lo mas normal del mundo", anotó un seguidor del programa.

"Si está embarazada no puede hacer cualquier papel, ni que fuera la súper estrella, para eso hay otras actrices", agregó otro.

"No se trató de discriminación. Ella habla de que es su intimidad, pero si firma un contrato de participar o trabajar en algo público ya no es intimidad, lo más lógico era decirlo antes. Este caso no era de discriminación, es de que trató de ocultarlo. (…) Qué pena con ella, pero no fue sincera y eso incomodó. Eso fue lo que pasó. Nadie la discriminó, que deje de ser tan dramática y asuma lo que realmente pasó", comentó otra persona extendiéndose más.

¿Cuál de los dos lados tiene la razón?

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar