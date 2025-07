Amparo Grisales y Rey Ruiz habrían tenido pelea por el ganador de ‘Yo me llamo’; ‘La Diva’ habría pedido disculpas

‘Yo me llamo’ es un ‘reality’ de imitación transmitido por Caracol Televisión que a la fecha alcanza 10 temporadas al aire contando en cada una de ellas con un amplio número de imitadores, quienes se encargan de mostrar su talento vocal imitando a su artista favorito, sin embargo, quienes tiene la última decisión son el equipo de jurados César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, quienes dieron de que hablar durante la más reciente que dejó como ganador a ‘Yo me llamo’ Vicente Fernández.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’, en medio de la tristeza, despidió a su “hermano” de la vida, “te extrañaremos por siempre”

Durante varios meses los televidentes vivieron de cerca el proceso físico y vocal de cada uno de los imitadores, quienes buscaban convertirse en el mejor de la temporada, donde los roces entre los jurados estuvieron presentes, pero a pesar de ello, el cariño estaba más que presente. Sin embargo, durante la gran final de ‘Yo me llamo’, específicamente Grisales y Ruiz habrían tenido una nueva diferencia.

La información fue mencionada por ‘La negra candela’ mientras que estaba presente en la emisora ‘Olímpica’, en medio de sus declaraciones aseguró que Rey Ruiz y Amparo Grisales habían protagonizado incómodo momento que se tornó en cuestión de segundos en una discusión luego de que se mencionara a ‘Yo me llamo’ Vicente Fernández como ganador de los 500 millones de pesos.

“El escándalo con el final de ‘Yo me llamo’ por el enfrentamiento entre Amparo Grisales y Rey Ruiz. Obviamente, esto no se vio al aire, pero uno de los que se encontraba en el camerino grabó lo que se dijeron Amparo Grisales y Rey Ruiz después de que ya había finalizado todo el espectáculo. Amparo Grisales creo que tuvo muy mala actitud con Rey Ruiz porque Ruiz no estuvo de acuerdo con la elección de Vicente Fernández. Entonces Amparo, entre otras cosas, dijo que tenía que ser así: ‘¿usted por qué no se adapta a las normas?’”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de ‘La negra candela’.

Sin embargo, la situación no terminó allí, pues Grisales hasta le habría pedido a Rey Ruiz exponer su descontento con los televidentes: “Si te vas a quejar, hazlo fuera de cámara. Aquí estamos para celebrar, no para victimizarte”. Además, ‘La negra candela’ aseguró que Amparo Grisales pidió que Rey Ruiz no hiciera parte de la nueva temporada de ‘Yo me llamo’

Segundos más tarde, quien intervino en medio de la conversación fue otro de los locutores, como lo es Frank Solano, reiterando que sí hubo una pelea entre Rey y Amparo, pero esta se dio antes de la gran final de ‘Yo me llamo’: “Es más, fue Amparo Grisales y le ofreció disculpas, la primera persona a la que esa señora le ofrece disculpas es a Rey Ruiz, porque ella sí se pasó de tono, ella, no Rey Ruiz, que es un caballero absoluto, pero esto habría sido antes de grabar las cuatro finales, una por cada uno (...) La pelea había sido una semana antes (…) Compró una botella de champaña y se la llevó”.