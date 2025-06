La ‘sorpresa’ que preparó ‘Yo me llamo’ ante la llegada de ‘MasterChef Celebrity’

‘Yo me llamo’ es uno de los ‘realities’ más famosos de la televisión colombiana, pues durante una década ha formado parte de las noches de Caracol Televisión, donde el talento en la imitación es el protagonista, pero los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz son quienes tendrán que encontrar al doble de su artista favorito. Ahora, una sorpresa llega al programa luego del gran estreno de ‘MasterChef Celebrity’.

Desde el primer capítulo de ‘Yo me llamo’, el programa de entretenimiento logró convertirse en el favorito por los televidentes, siendo el líder cuando de audiencia se trata. Ahora, en pocas semanas, uno de los imitadores se llevará el premio mayor, consolidando su triunfo en la décima temporada.

Sin embargo, antes de que iniciara la semifinal del programa de entretenimiento, se dio el gran estreno, en el mismo horario de ‘MasterChef Celebrity’, siendo su competencia en otras ocasiones. Pero, ante su estreno, una de las sorpresas por parte de Caracol es, precisamente, la llegada de Aurelio Cheveroni nuevamente para ser parte de ‘Yo me llamo’, buscando así seguir conectando con el público tal y como lo hizo durante ‘Yo me llamo Mini’, siendo toda una sensación a través de las redes sociales y por supuesto, en la pantalla chica.

Cabe resaltar que aunque el anuncio ya se había dado hace algunos días, varios de los televidentes pensaron que este se daría dentro de varias semanas, pero ante el estreno de este querido ‘reality’, Caracol no buscaría arriesgar su liderazgo en ‘rating’, el cual lleva ya varias semanas.

Tal noticia lleno de felicidad no solo a Amparo Grisales con quien logró entablar una excelente relación, sino también a Rey, Cesar y por supuesto, el equipo de presentadoras como lo son Laura Acuña y Melina Ramírez.

¿Cuál fue el ‘rating’ durante la noche de estreno de ‘MasterChef Celebrity’?

Si bien, a través de las redes sociales la nueva temporada del ‘reality’ de cocina terminó siendo todo un éxito, lo cierto es que sus cifras tratándose del nivel de rating no fueron los esperados, pues de acuerdo con el reporte de Kantar Ibope Media, ‘MasterChef Celebrity’ no logró quitarle el primer lugar a ‘Yo me llamo’, ubicándose así en el cuarto lugar de la posición, obteniendo un 6,30 mientras que ‘Yo me llamo’ logró marcar un 9.35, consolidando así un éxito más que latente.

Cabe resaltar que en el segundo y tercer lugar se ubicaron otras dos producciones de Caracol Televisión, como lo son Noticias Caracol en la emisión de las 7 pm y seguidamente, ‘La Venganza de Analía 2′.