Rey Ruiz amenazó con irse de ‘Yo Me Llamo’ tras discusión con los jurados

Esta noche en el nuevo capítulo de ‘Yo Me Llamo’ el escenario le dio bienvenida de nuevo al imitador Dean Martin para interpretar la canción ‘Dream a Little Dream of Me’ con la que logró cautivar a Amparo Grisales y César Escola, mientras que a Rey Ruíz no tanto, por lo que causo discordia entre la mesa de jurados. El doble logró erizar a la Diva de Colombia, que resaltó que había logrado captar la esencia del artista, por su parte, Escola halagó su presencia en el set, logrando seguir los consejos de la escuela. En del cantante cubano, dio una crítica en la que aseguró que no encontraba el parecido y que lo hizo caricaturesco.

Esto terminó es una discusión entre la mesa de jurados, donde Grisales le reclamó a Rey que está por anular su punto de vista y no ver que el imitador hizo una gran presentación. A lo que Ruíz respondió: “A mí no me gustó. Te veo como una caricatura y haciendo cosas que a mí no me da Dean Martin. Yo veo con mis ojos y mis oídos, solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar. Si creen que mi devolución no vale nada, espérate un momentico y me voy".

¿Cómo es la relación de Rey Ruiz con su hijo colombiano?

Con la llegada al reality del cantante de salsa cubano, empezaron a salir una gran variedad de noticias sobre él, una de ellas que había tenido un joven hijo de nacionalidad colombiana por fuera de su matrimonio. Esto fue con una mujer caleña llamada Luisa Márquez, quien al parecer llegó a denunciarlo en algún momento en busca de una cuota alimentaria, además que cuando la llegó la noticia a él negó ser el padre hasta que una prueba arrojo lo contrario.

Rey Ruíz recientemente comentó que tiene una gran relación con su hijo, Samuel que tiene 20 años y reside en Mont Real, Canadá. “No le presto atención al amarillismo, no tengo que arrepentirme de lo que pasó, es mi hijo. Mucha gente me tildó de irresponsable, al contrario, yo participé en la vida de mi hijo desde pequeño, no tengo que enseñarle a nadie.” fueron las pal