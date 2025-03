Yeison Jiménez rompió el silencio y habló del duro momento que vivió en Medellín, “nunca me habían hecho esto en la vida”

Uno de los cantantes de música popular más conocidos en el país, es, precisamente, Yeison Jiménez, quien a sus 33 años de edad ha logrado consolidar una amplia carrera consolidando éxitos como ‘Ni tengo, ni necesito’, ‘Mi venganza’ y ‘Por qué la envidia’, teniendo así el logro de llevar su música a otros países del mundo, además de darle paso a su rol como empresario. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención tuvo que ver con su salida del escenario y ahora Jiménez habló del duro momento que vivió durante este concierto.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yeison Jiménez confesó que ya no le gusta viajar por Colombia ante desagradable experiencia

¿Qué pasó durante el concierto de Yeison Jiménez en Medellín?

Yeison Jiménez durante el puente festivo del mes de marzo se presentó en la ciudad de Medellín, donde ha logrado consolidar un amplio número de seguidores, quienes están al pendiente de cada una de sus nuevas canciones y por supuesto, eventos. Sin embargo, fue toda una sorpresa para varios de ellos, que Jiménez se bajara muy molesto del escenario y ante ello se tomó el tiempo para referirse a este tema.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre su concierto en Medellín?

Horas más tarde, Yeison apareció por medio de sus redes sociales para referirse a este tema de manera contundente y así aclarar lo ocurrido detrás de esta situación:

“Como veo que ha cogido mucha fuerza lo de Medellín, quiero dejarles por aquí el comentario de lo que pasó. Fueron varios los inconvenientes y no estuvo muy bien (…) Nosotros nos demoramos casi una hora para subirnos, luego de que se bajó el anterior artista no estaba todo el dinero, pues estamos en Medellín, los empresarios están en Medellín, son amigos y les hicimos descuento (…) Cuando faltaba un minuto y 20 segundo, estaba cantando y pum…

Simplemente, me apagaron todo (…) Yo tengo ya 14 años cantando y, les voy a decir la verdad, nunca me habían hecho esto en la vida (…) Lo que me generó tanta molestia fue lo que hubiera pasado si yo simplemente digo ‘ah, no está todo el dinero completo, me voy’ y que acaben con eso … Esos mismos que quitaron el sonido, son los mismos que tienen que cumplir con producciones, pues que acaben con todo eso allá, eso si no lo ven, ¿cierto?”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez actualmente tiene tres hijos, la mayor de la familia es Camila, quien estaría sobre sus 14 años de edad, pero no es hija de sangre del cantante. Años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana, quien está sobre sus 9 años de edad, y finalmente Santiago, quien tiene pocos meses de edad.