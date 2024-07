Yeison Jiménez le pidió a sus fans no caer en estafas a la hora de asistir a sus conciertos, “me duele mucho”

Yeison Jiménez es uno de los artistas más famosos dentro de la industria musical, teniendo en cuenta su amplia experiencia en el medio y también la serie de éxitos que tiene. Los inicios del manzanareño se dieron trabajando en la plaza de mercado de Corabastos vendiendo aguacates mientras que buscaba dar a conocer su música y hace más de 6 años esta oportunidad se le dio y gracias a su esfuerzo llegó a los escenarios más importantes del país. Sin duda, la clave de su fama tiene mucho que ver con su familia y hoy gracias a su esfuerzo se hace realidad su sueño de cantar en el Movistar Arena, sin embargo, Jiménez le pidió a sus fans no caer en estafas con el fin de asistir a sus conciertos.

En medio de sus constantes presentaciones, Yeison estuvo de invitado al programa de entretenimiento ‘Buen día Colombia’, donde aprovechó para revelar diversos detalles de su vida, también la emoción y el agradecimiento que siente por sus seguidores, quienes agotaron la boletería en la serie de conciertos que tiene programados en el Movistar Arena de Bogotá. Durante su paso por la mencionada producción aseguró: “Yo pasaba por el Movistar mil veces y decía yo no me atrevo ni siquiera a mencionar que voy a trabajar acá. Jamás llenaría yo esto, lo pensaba de esta manera”.

Sin embargo, no todo ha sido positivo a lo largo de esta serie de conciertos, ya que según él se ha visto empañado por personas malintencionadas: “Quiero hacer un mensaje especial hay algunas empresas o no sé sino son empresas que tienen algunas boletas para revender. No conozco ninguna, pero hay muchas personas que están siendo estafadas por favor si alguien les ofrece una boleta para las entradas el Movistar Arena para los conciertos de Yeison Jiménez que se la lleven a la casa y que ustedes puedan confirmar de Tu Boleta, para que no pierdan su dinero, se los pido. Me duele mucho a la gente que están afectando”, fueron las declaraciones expuestas por Yeison Jiménez.

¿Cuánto cobraba Yeison Jiménez en sus primeros conciertos?

Yeison Jiménez en medio de una entrevista para ‘Los 40′ confesó que en sus primeros conciertos cobraba entre $80.000 y $150.000 pesos mostrando su talento en bares, discotecas e incluso billares y fue precisamente estas apariciones que le permitieron alcanzar el éxito y llegar a los principales escenarios del país y aunque el camino no ha sido para nada sencillo se siente más que agradecido por el camino que ha recorrido en los últimos años.