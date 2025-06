Margarita Rosa de Francisco salió a defenderse tras ataques por Gustavo Petro, “no defiendo muchas actitudes”

Margarita Rosa de Francisco es una presentadora, actriz y cantante colombiana que cuenta con una amplia acogida en la industria del entretenimiento, siendo principalmente recordada por producciones como ‘El Desafío’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Aunque actualmente reside en Miami, las diferentes situaciones que se viven en Colombia no pasan de largo y ante las constantes críticas por el presidente, Margarita confesó si aún apoya a Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Margarita Rosa de Francisco confesó el verdadero problema en su relación con Marbelle, ¿reconciliación a la vista?

A pesar de emprender nuevos proyectos fuera de Colombia e incluso graduarse en filosofía, contando con una carrera profesional a la distancia, los temas políticos no han pasado de largo, pues fue una de las personalidades que le reiteró su apoyo a Gustavo Petro durante las pasadas elecciones presidenciales.

Sin embargo, en los últimos meses no ha dudado en resaltar aquellas situaciones que no han sido de su total agrado por parte del gobierno nacional y ahora, en medio de una nueva aparición a través de su cuenta de ‘X’, Margarita Rosa expuso si todavía le reitera su apoyo a Gustavo Petro:

“Señores, señoras, gentes y gentas de X: no defiendo muchas actitudes del presidente; no defiendo algunos de sus nefastos nombramientos; no defiendo a su hijo; no defiendo que llegue tarde. Lo que sí reitero es que seguiré apoyando TODO lo que tenga que ver con reformar socialmente este país. Ni por todos los errores del presidente se me ocurre que en cualquiera de las opciones de una oposición tan mediocre hay un plan para acabar con la terrible desigualdad que nos tiene sin paz. En un próximo gobierno progresista, ojalá no cometamos los errores de este; anhelo que continúen intentándose los cambios de fondo. Ha habido ya uno muy, muy importante y este presidente, les guste o no, tiene todo que ver: la gente (el famoso pueblo) está mejor informada", fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Rosa de Francisco.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

La pareja de Margarita Rosa de Francisco es Will Van Der Vlugt. Will es un productor y fotógrafo holandés. Llevan más de 15 años de relación y han manifestado su intención de casarse en 2025, aunque planean una ceremonia muy íntima y simbólica, alejada de los convencionalismos. Cabe resaltar que durante este tiempo han vivido Viven en Miami, Estados Unidos.