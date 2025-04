Margarita Rosa de Francisco confesó el verdadero problema en su relación con Marbelle, ¿reconciliación a la vista?

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, escritora y presentadora colombiana que ha consolidado una carrera de más de 20 años en la industria del entretenimiento. Sus inicios se dieron como actriz en telenovelas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘La caponera’, ‘Gallito Ramírez’, entre otras. Sin dejar de lado su rol durante varios años en el ‘Desafío’ de Caracol. Si bien, desde hace varios años está alejada de Colombia, pues se radicó con su pareja en Estados Unidos, esto no ha sido impedimento para que regresara al país y por ende, se refiriera a diferentes temas, uno de ellos confesar el verdadero problema en su relación con Marbelle.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco regresó a Colombia?

Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores al encontrarse en Colombia, específicamente en Cartagena, teniendo en cuenta la nueva edición de los Premios India Catalina, donde estuvo realizando un conversatorio. Además, durante la ceremonia oficial fue homenajeada por su carrera en la industria, así como también Manolo Cardona.

¿Qué pasó entre Margarita Rosa de Francisco y Marbelle?

Margarita Rosa en varias ocasiones se ha referido a temas políticos, dando su opinión frente a los hechos que ocurren, siendo blanco de críticas y también buenos comentarios. Aunque ella intenta hacer caso omiso a los mismos, lo cierto es que esta no termina siendo una decisión sencilla y quien también se ha encargado de responderle de manera contundente e incluso contradecirla es Marbelle, ya que, para muchos, la actriz está a favor de Gustavo Petro, mientras que la cantante se ha mostrado en contra del mandatario.

Margarita Rosa de Francisco habló de su problema con Marbelle

En medio de su presencia en Cartagena, Margarita tuvo el tiempo de conceder algunas entrevistas, entre ellas, con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, donde aprovechó para hablar de su diferencia, pero posterior reconciliación con Amparo Grisales eligiéndola para darle un abrazo. Sin embargo, las declaraciones para Marbelle no faltaron, donde la caleña aseguró: “Si me encuentro a Marbelle también la abrazo, aunque sé que no le caigo muy bien a Marbelle”.

Seguidamente, Eva reiteró que esto se debía a la esfera política, declaraciones que fueron compartidas por Margarita Rosa de Francisco añadiendo: “Sí, solo por lo político, pero como persona me interesan las personas”.