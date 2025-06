‘El Presidente’ sorprendió al apoyar a Altafulla para que gane ‘La Casa de los Famosos’

Valentina Ruiz, más conocida como ‘La Jesuu’, se convirtió en la última eliminada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que tendrá su gran final el próximo lunes 9 de junio. Ante esto son muchas las figuras que le han mostrado su apoyo a los cuatro finalistas, uno de ellos un reconocido cantante de champeta que le puso todas sus cartas a Altafulla.

Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña, tienen al país pegado a las votaciones de este concurso, especialmente a los habitantes de la región Caribe, que tienen a tres representantes en esta ocasión, siendo el intérprete de ‘La vibra no miente’, ‘Otra noche’ y ‘Perrito de raza’, uno de los favoritos.

Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

El apoyo a este Andrés Altafulla es tal, que reconocidos futbolistas se han unido a su ‘Team’ para que se gane el jugoso premio final del concurso y con ello herede el trono de Karen Sevillano; dentro de ellos los actuales convocados a la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero y Daniel Muñoz, a quienes se le sumó recientemente el delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez.

Esto ha escalado a otras aristas del entretenimiento, muestra de esto fue el mensaje de apoyo de ‘El Presidente’ Mr Black, quien movilizó a sus 1,9 millones de seguidores en Instagram para que apoyen al artista costeño.

El presidente Mr Black Instagram

Andrea Valdiri se quejó por las votaciones de LCDLFC2

Tras la eliminación de La Jesuu, la creadora de contenido, Andrea Valdiri, arremetió contra el canal RCN, debido a que aún desconoce la manera como ellos suman los votos, y lo hizo con un video en el que aprovechó para agradecerle a sus 9,6 millones de seguidores en IG, por apoyar a su ‘parcera’ en esta aventura.

“Tenían razón en lo que me mandaron. Pero bueno, darle gracias a Dios, a todas las ‘machis’ a las que no son ‘machis’, por apoyar a Vale, porque estuvieron conmigo guerreándola desde la primera vez que entró, los amo, mi Dios me los Bendiga; yo la verdad quedé loca con ese puntaje, pero me quedaron muchas preguntas y dudas. Me van a tener que enseñar a multiplicar otra vez, yo no entendí esa joda, ya que fueron más de 80.000 personas las que ingresaron al enlace. Muchas gracias”, afirmó la influencer costeña.