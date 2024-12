‘La Jesuu’ es aspirante a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Su nombre es Valentina Ruíz, pero es más conocida en las redes sociales como ‘La Jesuu’ y es una creadora de contenido y empresaria de 23 años que ahora forma parte del sexto grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada en 2025.

En su video de presentación ‘La Jesuu’ lo primero que hizo fue expresar su frase característica “¡Prima hermana! ¡Qué emoción!” y reveló algunas cosas de su vida. “Yo soy muy cansona, extrovertida, jocosa, no me gusta estar amargada. Yo siempre me estoy riendo, ¡Ve! Siempre le estoy sacando el lado bueno a algo”, indicó ‘La Jesuu’.

Precisó que una de las cosas que no toleraría sería que ingrese alguien con mucha prepotencia, agradamiento, ya que considera que ninguno se debe creer más que el otro. Y que ese tipo de cosas la pueden sacar de sus casillas pues agregó que no hay que intentar brillar apagando a otro.

“Me dejaría tentar por un tipo así… morochitos, así negro, así que yo diga ‘¡Ufff Dios mío!’ Ay mami es que yo te lo parto en dos. ¡Me encanta un tipo ajeno! Si a mí me gustó uno, y al otro me gustó el otro, y así”, reveló con pillería ‘La Jesuu’.

Sobre las cosas que propone llevar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ está la picardía, galones, y en especial muchas locuras. Reveló que quiere ingresar al reality para mantenerse siendo ella misma, por lo que invitó a todos a votar por ella.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Para poder votar por una de las seis aspirantes a participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página del reality de RCN.

Crear una cuenta

Ingresar su nombre completo para comenzar

Agregar el número de celular para completar su registro

Anotar su correo electrónico para activar su cuenta

Presionar sobre el nombre de la o el participante que desea

Las votaciones se abren los domingos a las 7:30 p.m. y se cierran el siguiente domingo a las 4:00 p.m., cada uno de los ganadores será anunciado los domingos en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 de la noche. El sistema de votación se llevará a cabo durante seis semanas, por lo que el último participante escogido bajo el método de votación se conocerá el próximo 15 de diciembre.