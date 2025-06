Margarita Ortega reveló el problema de salud que enfrenta desde el hospital, “insisto todos los días”

Margarita Ortega es una presentadora y actriz colombiana que cuenta con una experiencia de más de 10 años de experiencia en la televisión, contando con una participación en diferentes producciones como ‘La vida después del reality’, ‘Amo de casa’ y por supuesto, su participación en Noticias RCN y actualmente forma parte de Canal 1. Sin embargo, los últimos días no han sido sencillos para la presentadora, pues recientemente confesó el complejo problema que salud que vive.

Ortega durante varios meses estuvo ausente de la pantalla chica, tras el final del Noticiero CM&, donde era la presentadora principal, a pesar de ello, siguió adelante con cada uno de sus proyectos, entre ellos el crecimiento de las redes sociales, donde diseñó su propio programa ‘Mujeres +50 con Margarita Ortega’.

Sin embargo, tiempo después, Margarita Ortega confirmó su regreso a la televisión como presentadora de Noticentro 1, donde ha logrado informar y alegrar a los televidentes en cada una de sus apariciones. A pesar de la dicha que siente por este nuevo proyecto, en los últimos días ha presentado algunas situaciones de salud que la han llevado al hospital y así lo confirmó a través de sus redes sociales:

"Mi columna y yo. Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar. Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino.

Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo. Quienes merodean por esta cuenta ya saben cómo “andamos”… mi columna y yo", fueron las declaraciones expuestas por parte de Margarita Ortega.

¿Cuántos hijos tiene Margarita Ortega?

Margarita Ortega cuenta con dos hijos, quienes son Melibea y Emiliano. La joven fue fruto de su matrimonio de alrededor de 15 años con el también actor Ramiro Meneses, mientras que Emiliano, el mayor de la familia, nació de la primera relación de la presentadora y actualmente residiría en Colombia tras un tiempo en España, según lo mencionado en pasadas entrevistas, la relación entre el hombre y su hijo no sería la mejor, pues tendría poco contacto.