Margarita Ortega regresa a Canal 1 y este será el horario de su programa

El pasado 14 de noviembre de 2024, fue la última emisión de CM& al público, donde Margarita Ortega presentaba la sección principal de noticias, hecho que la conmovió hasta las lágrimas. Luego, desde que Canal 1 pasó a ser propiedad del grupo Prisa Media, Margarita ya había tomado otros rumbos profesionales, ya que había sido anunciada como parte del equipo periodístico de Canal Capital con su propia sección.

Sorprendentemente, en las últimas horas, Margarita Ortega anunció su regreso a la casa periodística de su vida, Canal 1, con una nueva sección informativa.

¿Por qué Margarita Ortega regresó a Canal 1?

El mismo canal fue quien hizo el anuncio en sus redes sociales con el mensaje: "Con más de 30 años de experiencia como periodista, reportera, escritora y presentadora en medios de comunicación, Margarita Ortega, la cara amable de las noticias, vuelve a Canal 1, para informarte de manera clara, cercana y que conecta contigo”.

Del mismo modo, señalaron que Margarita Ortega estará presentando la sección noticiosa en su emisión principal a las 9:00 pm a partir de este 21 de abril, y de lunes a viernes. Aunque no se sabe a ciencia cierta las razones de su regreso al canal, los seguidores de la carrera de Margarita han sido los más felices por este regreso al noticiero, ya que le han manifestado su apoyo en redes sociales con comentarios como: “Me encanta cómo presenta, gracias por ese regreso”, “Qué bueno tener una cara amable informando al país, feliz regreso Margarita”, “Súper!! Genial!! Con toda”, “Qué es esta dicha”, “La más hermosa, talentosa y profesional ¡Gran equipo!"

Y es que su regreso a la casa periodística que tanto quiere puede marcar un punto importante de su carrera.

Margarita Ortega y la cuestionable relación que tiene con el padre de su hijo mayor

Hace unos meses, Margarita mencionó en el podcast ‘Menopausicas y qué!‘: " “El papá de mi hijo vive en España y realmente con él no ha habido mucho contacto en esa relación. No sé por qué, así es la vida, con su hijo, no tiene un contacto permanente, ni frecuente”, lo que ha afectado la relación entre su hijo y su padre. Cabe destacar que esta relación se dio antes de que la actriz y presentadora conociera al actor Ramiro Meneses.