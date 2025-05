Margarita Ortega salió de Colombia para cumplirle deseo a su hija Melibea, “absolutamente maravilloso”

Una de las figuras más representativas de la televisión colombiana es Margarita Ortega, una actriz y presentadora, quien se quedó en la memoria de los televidentes gracias a su participación en telenovelas como ‘Amo de casa’, ‘Las santísimas’, ‘Detrás de un ángel’ y posteriormente su llegada como conductora en Noticias RCN y ahora siendo parte del Canal 1. Pero, en medio de los diferentes proyectos con los que cuenta, su prioridad es su familia, su hijo, Emiliano Granados, y su hija, Melibea Meneses, fruto de su unión con Ramiro Meneses.

Si bien, durante varios meses la caleña estuvo ausente de la televisión colombiana tras el final del Noticiero CM&, pero posteriormente llegó al Canal Capital y posteriormente retomó su rol como presentadora en noticias. Pero, a pesar de las diferentes obligaciones con las que cuenta actualmente, lo cierto es que busca seguir pasando tiempo de calidad con su familia y uno de los más recientes tuvo que ver con el concierto de Shakira.

La gira de la barranquillera, más conocida como, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ ahora llegó a Estados Unidos, siendo esta la primera fecha en este país, donde Margarita no perdió la oportunidad de ser parte de este show, pero no estuvo sola, pues Melibea, su hija menor, terminó siendo su más grande compañía, donde la alegría, emoción y talento estuvo más que presente: “Shakira te amamos. Madre e hija, Charlotte. Las mujeres no lloran”.

Además de asistir para disfrutar de este esperado concierto que ya tuvo lugar en Colombia y especialmente en Bogotá durante dos fechas, pero la presentadora optó por disfrutar del mismo fuera del país, donde la peluca morada y la camisa con el nombre de la barranquillera también llamaron la atención, evidenciando que iban con toda la energía posible.

“¡Esperándola! Shakira #charlotte #concierto ¡Fue absolutamente maravilloso!“, fueron las declaraciones que añadió Margarita Ortega en su mencionada publicación.

¿A qué se dedica la hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses?

La hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses es Melibea, quien estaría sobre sus 25 años de edad. Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre su vida, la mujer habría heredado la pasión por el arte de sus padres, quienes le permitieron explorar diferentes facetas. De acuerdo con su cuenta de Instagram, su gusto principal estaría en la fotografía y al parecer, el dibujo. Sin dejar de lado, el poder visitar diferentes lugares y en compañía de sus seres queridos.