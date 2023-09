“Sentía que no podía con la vida”: Margarita Ortega reveló el duro proceso de salud que enfrentó

Margarita Ortega es una periodista, presentadora y actriz quien se ha destacado desde hace varios años en la televisión colombiana gracias a su participación en diversas telenovelas e informativos de RCN televisión, Noticiero CM& y Caracol televisión. Además, suele ser muy activa en sus redes sociales en donde lleva a cabo diariamente su gusto por la lectura. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su vida, pues dio a conocer los procesos de salud que atravesó.

Y es que más allá de darse a conocer por su indiscutible talento la caleña ha sabido ganarse el corazón de los televidentes por su sencillez y espontaneidad tanto dentro como fuera del set. La presentadora estuvo haciendo parte del programa de Flavia Dos Santos, ‘Placeres con Flavia’, en donde reveló diversos detalles de su vida.

Margarita confesó que uno de los procesos más difíciles los padeció con su salud, pues se comenzaron a acumular varios dentro de un corto período de tiempo. Asimismo, la famosa presentadora reiteró que uno de los que más se destacaban era a nivel respiratorio, pues a diario tenía que lidiar con la rinitis, sinusitis, asma y demás padecimientos: “Pasaba de médico en médico, de clínica en clínica”.

Ante este oscuro panorama Ortega indicó que se le pasaba con una bolsa de medicamentos, simplemente bajar los síntomas, pero nada más, pero estos resultaban ser bastante fuertes tanto así que según ella, mantenía topada, sin dejar de lado, su labor como mamá. Pues, en aquel tiempo todavía sus hijos estaban con ella y también debía cumplir extensos horarios debido a papel dentro de los noticieros, pues cabe resaltar que se convirtió en una de las caras principales.

“Eran unos horarios indomables, yo sentía que no podía con la vida, no me daba más el cuerpo”, reiteró la presentadora. En medio de esta situación en la que estaba desde hace varios meses se sentía perdida hasta que un día tomó la decisión de replantearse su estilo de vida: “De médico en médico, todos muy queridos, pero ninguno me daba la solución”.

Precisamente, fue allí, en donde Margarita decidió recurrir a la medicina alternativa, descubriendo así la medicina bioenergética, la cual para muchos resultaba bastante extraña: “Él me dijo que tenía una toxemia, una intoxicación por todo lo que estaba ingiriendo y su cuerpo no lo está degradando”. Motivo por el cual decidió cambiar su alimentación con el fin de darle un respiro a su cuerpo.

Si bien, comenzó a realizar de lunes a viernes, la caleña confesó que el fin de semana se ‘desbocaba’ tanto así que al iniciar una nueva semana estaba en el hospital con oxígeno y una serie de medicamentos: “La comida tiene que ver con cómo me siento, con cómo respiro”. Allí, decidió ser más consciente de su alimentación convirtiéndose en vegetariana y viendo mejoras en su salud después de 3 meses de su cambio, en donde no tuvo que volver a usar la serie de medicamentos que necesitaba para poder sentirse bien.