Margarita Ortega regresa a la televisión con aclamado programa, “ponerle rostro a esas voces”

Margarita Ortega es una personalidad bastante conocida en la industria del entretenimiento, pues desde hace más de 15 años ha hecho parte de la televisión colombiana demostrando su talento como actriz en producciones como ‘Amo de casa’, ‘La vida después del reality’ y ‘Las aguas mansas’. Sin embargo, tiempo después decidió seguir adelante con su rol como conductora por medio de Noticiero CM&, pero este llegó a su fin hace un tiempo, lo que la ha mantenido fuera de la pantalla chica. Pero, la sorpresa para sus seguidores tiene que ver con que Margarita Ortega regresa a la televisión con aclamado programa.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: “No responden”: Margarita Ortega explotó contra Uber tras descarado robo del que su hijo fue víctima

¿Por qué se acabó el Noticiero CM&?

Para muchos terminó siendo toda una sorpresa la salida de la televisión colombiana del Noticiero CM&, que llevaba varios años informar a los televidentes y siendo la primera casa para muchos periodistas y presentadores que actualmente brillan en otros noticieros tales como Caracol y RCN. Luego de semanas de rumores, se confirmó la noticia, donde la transmisión final se dio en el pasado mes de noviembre.

¿Cuál es el nuevo programa de Margarita Ortega?

Luego de algunos meses de estar alejada de la televisión colombiana, Margarita regresa a la pantalla chica, contando con un nuevo programa en el que ella será la presentadora y el cual será sintonizado a través de Canal Capital. Esta producción llevará por nombre ‘El latido’, un videopodcast de entrevistas que se estrenará el próximo 3 de marzo, estando presente de lunes a viernes a las 7:00 a.m. con repetición a las 11:30 de la mañana.

“Lo que queremos con El Latido es tomarle el pulso a la ciudad, y no solo con los temas álgidos, sino a través de los personajes que son los que realmente construyen la ciudad, o sea, el imaginario sociocultural que tenemos de cómo es Bogotá o de lo que significa para cada uno de nosotros”, fueron algunas de las declaraciones por parte de Margarita Ortega.

Háblenos de los invitados que estarán en los 24 capítulos…

Son personas, o más que personas, son personajes de la ciudad que nos podemos encontrar en la esquina, en el TransMilenio, en el museo, en la tienda y que en la cotidianidad no logramos identificar como los personajes que son. Llevan una semilla dentro, que es la de la transformación de la ciudad, por eso hablamos con ellos sobre temas que van desde la sexualidad, las barras, que significa el fútbol, la arquitectura, el grafiti y otra cantidad de hilos que se desprenden de lo que representa la construcción de ciudad.

¿Qué es lo mejor de trabajar en este proyecto y en la TV Pública?

Creo que este proyecto más que nada lo que hace es refrescar la mirada que tenemos de la ciudad, con unas miradas que han sido o que han marcado ciertas épocas y son detonante para la memoria. Eso es maravilloso, pero refrescar esas miradas se hace necesario y casi que urgente para que los que llegan y para que los que ya estamos nos podamos poner de acuerdo en esto que es la construcción del tejido social, en especial en una ciudad como la nuestra que es tan diversa.

PUBLICIDAD

¿Qué opina de este formato de videocast de El Latido? ¿Qué es lo que más le ha gustado?

No es nuevo para mí, porque mi proyecto en este momento de mi vida está muy orientado a este formato con Mujeres 50+ con Margarita Ortega, así que cuando llegué a Canal Capital sentí que estaba navegando en un espacio en el que me puedo sumergir, si no con confianza, por lo menos con un poquito de conocimiento, eso sí con mucho respeto. Me encanta saber que todo lo que estamos contando en El Latido tiene una factura auditiva, eso te vuelve mucho más perspicaz a la hora de preguntar y narrar para quienes solo nos están escuchando y de ponerle rostro a esas voces para quienes nos están viendo en las plataformas y en la pantalla de televisión.

Canal Capital está en el corazón de Bogotá, ¿usted se encarga de hacer latir ese corazón?

No, quienes hacen latir el corazón son nuestros entrevistados porque con ellos le tomamos el pulso a la ciudad, porque ellos son los verdaderos personajes, yo solamente soy una enfermera que está ahí para ir aplicando dosis muy medidas de cuidados y todos los medicamentos necesarios para que nuestros ‘pacientes’ vayan contando sus historias, para que esos corazones vayan bien.