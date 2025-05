Hermana de Mateo Varela, de ‘La casa de los famosos, aclaró información sobre el supuesto fallecimiento de su “padre”

El Canal RCN es uno de los principales canales de televisión que ofrece a diario una programación variada que incluye telenovelas, series, noticieros a través de Noticias RCN, programas de entretenimiento y realities. Dentro de su oferta de entretenimiento está ‘La casa de los famosos’ que se ha convertido en uno de sus programas más comentados y vistos en el que un grupo de celebridades que conviven en una casa completamente aisladas del mundo exterior.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentadora del Canal RCN confesó que cayó en bancarrota y esta fue su salida, “sin plata, sin ahorros, sin trabajo”

El ‘reality’ está a punto de llegar a su fin contando con varios participantes, quienes se han ganado el cariño de los televidentes debido a sus respectivas personalidades, tal es el caso de Mateo Varela, más conocido como ‘Peluche’, quien en principio fue blanco de diversas críticas, pero luego logró conectar con el público debido a su relación con Norma Nivia, la cual sigue vigente.

¿Qué pasó con Mateo Varela, de ‘La casa de los famosos’?

Sin embargo, desde hace varios días ronda en las redes sociales, una imagen en la que se asegura que el padre de crianza de Mateo falleció. La mencionada información fue compartida por el club de fans de ‘Peluche’ enviándole las respectivas condolencias a la familia, donde varios de los seguidores le pidieron al Canal RCN, darle la noticia al participante e incluso dejarlo salir de la competencia.

Hermana de Mateo Varela, de ‘La casa de los famosos’ confirma campaña de desprestigio

Luego de que la información fuera difundida por diferentes medios de comunicación, la hermana de ‘Peluche’, de ‘La casa de los famosos’, Melissa rompió el silencio y pidió respeto por la familia del hombre que si falleció, pero no es el padre de Mateo, durante un tiempo compartieron, pero esto se dio ya hace varios años:

“Vengo a aclararles una información donde dice que el padre de Mateo falleció, es importante aclarar porque están haciendo una campaña de desprestigio en contra de mi hermano, están pidiendo de que salga del ‘reality’ porque debe atender su compromiso como hijo y estar en las exequias de su padre, no es necesario las exequias fueron esta mañana.

El señor Jorge Humberto fue el compañero sentimental de mi mamá y nos acompañó durante un tiempo en nuestra niñez, conservamos hacia él mucha gratitud. Pedimos respeto para su familia que se están viendo afectados con todos estos comentarios en redes, la muerte del show no hace parte del ‘reality’ (…) A todos los fans que se han visto preocupados quiero aclararles que todo está bien, es una persona con quien compartimos hace muchos años, simplemente no compartimos con él, teníamos comunicación muy esporádica, cuando salga Mateo él va a estar bien no se preocupen".