Hermana de ‘Peluche’ le reprochó lo que hace para agradarle a Norma Nivia

Melissa, hermana de Mateo ‘Peluche’ Varela, fue la protagonista del congelado del capítulo 59 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pues llegó con la pequeña Lucia en brazos para darle unas palabras del participante.

Sin embargo, pese a que había emotividad al principio, de inmediato todo cambió cuando la joven empezó a hablarle a ‘Peluche’ para decirle unas cuentas verdades sobre lo que está haciendo dentro del reality de RCN.

“Hermanito, Mate, esto s un juego, recuerde. Te veo desenfocado, yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, afuera hay otros momentos. Enfócate en jugar, échale ganas poque tú tienes todo para ganarte una prueba de liderazgo, tú lo puedes lograr. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti”, dijo Melissa, hermana de ‘Peluche’.

Mateo 'Peluche' Varela y Norma Nivia en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Le indicó que en su casa todo está bien, que tiene un grupo de fans que lo quiere y apoya, por lo que le pidió que no los defraude no echándole ganas y que no se deje absorber por el juego.

“Tu no necesitas plataformas, tú nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres, así que no les pidas más a las cámaras plataformas que yo no encuentro esos zapatos, por favor. Me encanta la barba, el bigote no tanto, espero que ya te está creciendo el cabello, estás muy delgado, aliméntate mejor, ejercítate más. Tú llegaste acá con un brillo con una luz, no la estoy viendo, te veo apagado, no hay motivos para bajonearte de esa manera porque afuera todo está muy bien. A los demás, a las chicas fuego quiero decirles que esto es un juego, pero recuerden la impartida y el amor, no hay necesidad de tanto odio tanto veneno”, dijo la hermana de ‘Peluche’.