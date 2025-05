Mateo ‘Peluche’ conmovió las redes por llorar al ver a Norma Nivia de nuevo en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa del los Famosos 2´ ha sido una temporada llena de emociones en la que los televidentes se han envuelto completamente. Las diferentes personalidades que hicieron y hacen parte, han dado dramas, risas y momentos de unión, además de romances que son inevitables de que surjan durante la competencia. En esta versión del programa, pudimos ver en un inicio a Karina García con Marlon y después con Altafulla, a Yaya Muñoz con José Rodríguez, que oficializaron su relación al salir de la casa y finalmente a Mateo Varela y a Norma Nivia.

En el caso de esta última pareja, fue la que más perduro mientras la estadía de ambos y pasó por momentos de mucho amor, pero también de crisis y de querer ponerle fin. Esto debido a los comentarios de la actriz, a los celos de Mateo y a las especulaciones de que esa era su estrategia para ganas, tanto así que la familia de Peluche llegó a estar involucrada. Sin embargo, Norma sería eliminada y Mateo continúa en el top de finalistas, pero este miércoles el Jefe quiso darles una sorpresa, dándoles una cena romántica a la pareja.

Mateo fue llamado a la terraza de la casa y allí lo estaba esperando para una íntima cena, Norma Nivia, la reacción inmediata de él fue salir a correr para abrazarla y momentos después llorar de la emoción de verla.

¿Realmente Norma Nivia tuvo intimidad en el reality con Mateo ‘Peluche’?

Como es de costumbre, los famosos al salir realizan toda una gira de medios, en la que hablan de su experiencia dentro de la casa y por supuesto, aprovechan para aclarar o desmentir rumores. Este lunes ha sido el turno de Karina, quien se ha enterado de todas las acusaciones y lo que se ha dicho de ella fuera de la competencia. Por otro lado, Norma Nivia pasó por Los40, lugar en donde no dudaron en preguntarle sobre las relaciones íntimas.

“Norma, ¿usted y Peluche si se comieron esos dulces o no?“, preguntó Pipe Flórez, a lo que ella contestó: ”Ah no, no. Ya siendo aquí relajada y todo, diciéndolo en u lenguaje que todos entendemos, fue Blue jeaneadas de adolescentes. Pero no, eso nos falta, es una cosa que debemos hacer cuando él salga ya, después de la final."