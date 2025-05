Expresentadora del Canal RCN confesó que cayó en bancarrota y esta fue su salida, “sin plata, sin ahorros, sin trabajo”

El Canal RCN es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes, pues durante años se ha encargado de entretenerlos a partir de la información de primera mano que suele brindar, pero también con la serie de producciones de farándula que se quedan en el corazón de los colombianos, entre ellas, ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, programas matutinos que siguen vigentes y ahora se una querida expresentadora de RCN confesó que cayó en quiebro teniendo a sus dos mellizos.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Expresentador de RCN confesó que el canal tomó sus ideas y luego lo echaron tras ocho años de trabajo; esperaba un ascenso

Hace pocos meses Viena Ruiz le dijo adiós a ‘Buen día, Colombia’, luego de varios meses siendo parte del programa de entretenimiento y convirtiéndose así en una de las presentadoras más destacadas en compañía de Ana Karina Soto, sin embargo, teniendo en cuenta el cumplimiento de su pensión decidió decirle adiós al ‘reality’.

A pesar de estar ausente del programa de entretenimiento del Canal RCN, esto no ha sido impedimento para que siga presente a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa y hace pocas semanas por medio de su cuenta de TikTok, contó uno de los procesos más complejos que tuvo que atravesar junto a sus hijos de corta edad.

“Me han estado preguntando que es ¿Cómo abandonarse completamente en Dios? Y lo único que les puedo decir es que es después de un proceso muy difícil y hablo desde mi propia experiencia .

Yo tuve una crisis económica muy grande y en un momento dado con mis cuatro hijos y mi pequeñín recién nacido, yo perdí mi trabajo, perdí todos los ahorros de toda mi vida. Entonces, en ese momento de mi vida, sin plata, sin ahorros, sin trabajo, con cuatro hijos, a ti te siguen llegando las cuentas y busqué trabajo en Natalia Ramírez, ella me dio una oportunidad muy linda, ahí fue cuando yo me enfoqué en trabajo, yo a mí que me dé Dios mío una oportunidad, yo me meto.

Y yo siempre me he enfocado en la gratitud, entonces le decía todas las mañanas, gracias Dios mío, porque mis hijos están bien y yo dormía con los cuatro en la cama. Me levantaba todas las mañanas a trabajar duro, sin embargo, esa situación siendo muy difícil y había momentos donde yo me sentía sin esperanzas, donde me sentía pérdida, no sabía que más podía hacer y ahí es cuando aparece una mujer linda en mi vida, luego conocí profundamente a Dios".

PUBLICIDAD

En medio de este duro momento, la expresentadora de ‘Buen día, Colombia’ confesó que se arrodilló y le pidió a Dios, días más tarde recibió una llamada para que hiciera parte del canal Televid, siendo esta la luz y el milagro que tanto esperaba.