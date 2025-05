Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’, confesó la crisis que vivió durante 15 años, “era mi caída libre”

Marcelo Cezán es una de las figuras más reconocidas en la esfera del entretenimiento debido a su amplia experiencia como presentador, actor y cantante, pues desde hace varios años hace parte del programa ‘Bravíssimo’ de Citytv, además de su participación en telenovelas como ‘Doña bella’, Amor sincero’, ‘Do’ re millones’ y por supuesto, ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN. Sin embargo, recientemente reveló que estuvo en la cárcel a causa de una millonaria cifra que debía.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Michelle Gutty estará separada de Marcelo Cezán por alrededor de dos años, ¿divorcio a la vista?

Actualmente, el caleño es uno de los presentadores más queridos en la industria del entretenimiento, lo que ha llevado a que sus seguidores deseen conocer mayores detalles sobre su vida, entre ellos durante su etapa de juventud, siendo esta la que le permitió darse a conocer como actor y posteriormente, como conductor de algunos programas de entretenimiento.

Aunque en pocas ocasiones, Marcelo Cezán se ha referido a este tema, hace pocos días el presentador estuvo haciendo parte de ‘El placer de tenerte’: “Me decían el chico ‘rating’, entonces imagínate ese apodo, pero yo llegaba a mi casa y sabía que mis comportamientos y mis acciones en ese ambiente de la rumba me iba a hacer caer, pero yo lo tapaba con la misma rumba y hacía el ejercicio de mira, mira yo estoy bien, yo tengo trabajo, tengo dinero, yo justificaba un poco los comportamientos, pero sabía que mi caída era libre a cuenta gotas.

En diciembre del 2010 toco fondo, 15 años después. Se me empezaron a cerrar las puertas laborales primero, la manager que yo tenía Viviana me dijo es que nadie quiere trabajar contigo y yo que (…) Ya tenía pensamientos suicidas, de decir, bueno esto me quedó grande ya para donde más voy (…) Qué estrellón, después de ser el número uno y todos quieren con Marcelo, por aquí y por allá (…) Por conflictivo, por indisciplinado, por rumbero, por sobrado, familiarmente muy mal (…) Amorosamente, ni te digo, fatal, peleas, violencia, de todo lo malo y económicamente imagínate con una deuda gigante (…)

Los mentores, los ángeles que aparecen en el camino, con la cantante Adriana Lucía ya habíamos hablado del tema espiritual y yo ya veía el borde de mi caída, 15 años y un día hablamos y ella me dijo estoy leyendo la escritura, hasta que ese día justo el 24 de diciembre del 2010, pudimos conversar“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.

¿Marcelo Cezán estuvo en la cárcel?

En medio de la entrevista, Marcelo confesó que ese había sido un tema que nunca había tocado. Seguidamente, reiteró que el difícil momento que vivió se había dado por malos entendidos y por ende, para aquel momento, tampoco tuvo muy buenas conexiones. Luego, Juanpis aseguró que había sido, al parecer, con orden de captura y todo por parte de la Fiscalía y el CTI.

PUBLICIDAD

Ante las declaraciones, el presentador se relajó un poco más y decidió contar su historia resaltando que fue acusado de prevaricato por apropiación, mientras que Juanpis indicó: “Ahí va aflojando”, lo que produjo varias risas en Marcelo. Asimismo, el actor le pidió a los músicos tocar unas notas tristes, en donde cantó y de paso confesó que fue una de las etapas más difíciles, la cual se dio por un tema de impuestos, “me los fumé”, agregó Cezán.