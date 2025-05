Marcelo Cezán confesó la situación que lo tiene afectado en ‘La casa de los famosos’, “no me agrada”

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que sigue presente en las pantallas del Canal RCN, sin embargo, está a punto de ingresar a su recta final, donde solo una de las celebridades se llevará el premio mayor. Sin embargo, quienes tampoco pasan de largo son su equipo de presentadores conformado por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Tal y como fue evidenciado a través de las redes sociales, han sido varias las críticas recibidas para algunos participantes e incluso hasta han llegado a ser víctimas de fuertes amenazas, las cuales involucran a sus respectivas familias. Cabe resaltar que aunque no ha llegado a este nivel, los presentadores también han sido de blanco de fuertes críticas por algunos de los televidentes.

Ahora, a través las redes sociales, la esposa de Marcelo Cezán, Michelle Gutty, se encargó de compartir un respectivo video en el que en compañía del presentador de ‘La casa de los famosos’ se refirió a este tema, dejando claro que es algo para nada sencillo y no lo había vivido de esta manera:

“Sí, está en una etapa fuerte, porque es una etapa final (…) Yo no estoy acostumbrado, yo vengo de otra generación, de otra dinámica, a mí el máximo hate que me dicen es oiga por qué grita tanto en ‘Bravissímo’ ese tipo de vainas, entonces claro tengo que empezar a armar coraza, la verdad no la tengo, porque no pertenezco a esa generación y no me gusta, no me agrada, me azara. Sin embargo, todo el mundo dice lo mismo tranquilo, que tal, pero no deja de afectarme, entonces poco a poco ahí vamos", fueron las declaraciones expuestas por parte de Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’.

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’?

Marcelo Cezán, de ‘La casa de los famosos’ tiene un hijo que es Fabricio, quien estaría sobre sus 7 años de edad. El menor es fruto de la unión de Marcelo con Michelle Gutty con quien lleva más de una década, donde el amor y apoyo han estado más que presentes, construyendo así una familia, sin dejar a un lado cada uno de los proyectos con los que cuentan.