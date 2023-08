“Pensé que no podía hacer nada sin estar sobrio”: Marcelo Cezán reveló su ‘oscura’ etapa de fiestas, alcohol y drogas

Marcelo Cezán es un reconocido presentador, actor y cantante quien es una de las figuras más queridas del programa de Citytv ‘Bravíssimo’. Además, de su amplia visibilidad gracias a producciones como ‘Me llaman Lolita’, ‘Amor Sincero’ y ‘Do re millones’. Sin embargo, confesó que no todo ha sido color de rosa en su vida debido a los problemas de alcohol y rumba que vivió.

Recientemente, Marcelo estuvo haciendo parte del programa ‘Juanpis Live Show’, en donde reveló varios detalles de su vida. Sin duda, las risas no se hicieron esperar a lo largo de la entrevista, pero también Cezán confesó los duros momentos que vivió y cómo ha logrado superarlos.

Juanpis indagó sobre cómo era ese antiguo Marcelo. Ante el hecho, el presentador aseguró: “Era muy rumbero, el centro de la rumba, el que organizaba todo”. Seguidamente, confesó que en una de las fiestas que organizó incluso llegó Andrés Cepeda, lo que produjo, según él, que se ‘echara’ ese rol encima del dueño de la rumba.

Marcelo indicó que debido a diversas amistades abrió una nueva puerta en México, la cual logró cambiar varios aspectos de su vida. Sin embargo, dejó claro que nunca descuidó su carrera y a sus 28 años “había estado en blanco”, es decir, sin aprovechar y disfrutar otras cosas que la vida le mostró: “Cuando se abrió se cerró 15 años después”.

Asimismo, el famoso actor reiteró que tuvo este estilo de vida, cada día por muchos años, pero a la par realizaba algunas producciones, “No me atrapó del todo”. Cezán resaltó: “Yo sentía el camino al hueco, no sabía cuando iba a ser”, indicando que para aquel momento alcanzó el triunfo, pues viajaba constantemente y eran varias las telenovelas en las que hacía parte.

En aquel momento la banda de Juanpis empezó a tocar y por ende, Marcelo no logró aguantar y terminó cantando, pero al final de este momento reiteró: “Antes pensé que esto no lo podría hacer en sobriedad”, resaltando que a lo largo de esta etapa de su vida, siempre pasaba por su cabeza que él no podía ser chévere, ni entretener al público sobrio, “me metí esa mentira, siento está la disculpa”.

Pero, un día llegó el momento en que tuvo que subirse al escenario sobrio sin nada, “sin elevar cometas”, reiteró, como era de esperarse los nervios no faltaron. Sin embargo, aseguró que su aparición logró ser todo un éxito, tanto así que considera que es uno de los mejores shows que ha hecho en su vida, esto luego de leer algunos versículos de la biblia.

“Me liberé de esa dependencia de no poder ser yo y fluir sin algo adicional”, destacando que este episodio se convirtió en un antes y un después en su vida. Por su parte, Juanpis no dudó en seguir realizando bromas con el tema teniendo en cuenta que durante estas fiestas estuvo presente uno de los músicos de Ricky Martin.