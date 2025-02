La loba aulló bajo la luna bogotana

Primera fecha, 26 de febrero de 2025:

PUBLICIDAD

El concierto inició con Shakira entrando por la mitad del estadio El Campín junto a sus seguidores más fieles. Los gráficos en las grandes pantallas que la muestran a ella misma saliendo del árido desierto como una propia reinvención de ella misma, esto, para darle paso a su canción inicial: La fuerte. La energía contenida de años de espera se hicieron evidentes en cada grito, aplauso y ruido ensordecedor.

Con el paso de Girl Like Me el poder dancístico de la barranquillera se hizo notar, pero al darle paso a la sensualidad de Las de la intuición, haciendo que todas las personas con pelucas moradas se hicieran más de lo normal, haciendo latir corazones con una de sus canciones más icónicas. Estoy aquí siguió en la alfombra musical, siguió dejando a flor de piel las emociones de la primera parte del concierto.

Como a manera de descanso, Shakira decidió dedicarle unas palabras de agradecimiento a la ciudad que le vio la oportunidad de su vida al crear el álbum más icónico de su carrera: “Ayer le contaba a mis hijos precisamente lo que significa para mí esta ciudad que es sencillamente espectacular, se empezaron a realizar mis sueños. Aquí produje mi álbum Pies descalzos, y aquí, hoy, vuelvo a ser feliz gracias a ustedes”. Dichas palabras fueron el impulso necesario para que Shakira interpretara Empire, una de las canciones más rockeras y con identidad de toda su discografía. Y como si eso no fuera suficiente, el primer momento nostálgico llegó cuando cambió de guitarra y se dispuso a interpretar Inevitable, la canción reina de la banda sonora de la infancia y adolescencia de muchos de los asistentes, siendo la primera canción en ser gritada con tanta devoción y dejando ver una que otra lágrima de los más fans.

Como si de una obra de teatro se tratara, una doble de Shakira llegó a ‘decapitar’ a un falso hombre para darle paso a Te felicito. Definitivamente, esta canción fue clave para indicar el momento de hacer énfasis en los nuevos ciclos de su vida: “Los últimos tres años no fueron fáciles para mí. De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y es que nosotras, después de cada caída, nos levantamos un poco más sabias, un poco más fuertes”. Esto, para darle inicio a Don’t Bother. El amor por sus hijos, es algo que siempre ha demostrado y al mostrarlo de una representación de una loba y sus pequeños cachorros, Shakira interpretó Acróstico, la primera canción que interpreta junto a sus hijos. La sensualidad regresó con Copa vacía para darle paso a La bicicleta. El regreso de los clásicos en el escenario con La tortura, siendo esta la canción que le demostró a Bogotá que las caderas ni mienten con Hips Dont’ Lie exteriorizando sus raíces culturales. Chantaje, Monotonia, Addicted to You, Loca y Soltera se dejaron ver con toda la energía.

Después de cantar Pies descalzos y Mama África, Shakira bajó el nivel de energía de su presentación para conectar de manera profunda con su público al interpretar en un formato acústico de Antología. Al parecer, esto conmocionó a la misma Bogotá, ya que su cielo se hizo sentir con una ligera lluvia, añadiendo un factor de encuentro cercano con sus fans de diferentes generaciones. Objection, Wherever, Wherever en español fueron la sentencia de que el concierto estaba por terminar, Waka Waka con su champeta, She Wolf y terminando con BZRP Music Sessions se terminó la primera noche del concierto de Shakira.

Shakira tocó la tambora, impuso con su energía y le entregó a su público el resumen de lo que han sido treinta años de carrera, pero sin duda, dejó claro que Bogotá seguirá siendo su casa, claramenteshakira s