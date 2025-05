Alejandro Sanz le dedicó coqueto mensaje a Shakira tras acompañarla a iniciar su gira en Norte América

El 13 de mayo de 2025, Shakira dará inicio a la etapa norteamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Este esperado regreso a los escenarios de Estados Unidos y Canadá marca el comienzo de una serie de conciertos en estadios de gran capacidad, como el MetLife Stadium en Nueva Jersey y el SoFi Stadium en Los Ángeles.

La gira, inicialmente programada para noviembre de 2024, fue reprogramada debido a la abrumadora demanda de entradas, lo que llevó a la producción a trasladar los conciertos a estadios más grandes para satisfacer a sus seguidores. En su primera noche por Estados Unidos, invitó nada más que a Alejandro Sanz, quien cantó junto a ella su éxito ‘La Tortura’ y posteriormente, le dedicó un post con un especial mensaje.

El coqueto mensaje de Alejandro Sanz hacia Shakira

Durante varios años en el mundo del entretenimiento se ha especulado un posible romance entre Alejandro Sanz y Shakira, esto debido a la estrecha amistad que han mantenido y a la notable química que lograron trasmitir en las colaboraciones musicales que tienen juntos. La cercanía que han mostrado en público ha alimentado las sospechas de una relación sentimental más allá de la amistad.

Sin embargo, ni Sanz ni Shakira han confirmado oficialmente estos rumores, lo que ha dejado a sus seguidores intrigados y cada vez que ven algo de ellos, no dudan de que harían una excelente pareja. En esta ocasión, Sanz cantó junto a Shakira en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, y después subió un video junto a ella, acompañada de una romántica descripción: “Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma."

Shakira en la Met Gala junto a más colombianos

Colombia tuvo una llamativa representación en la Met Gala, uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda, de la mano de J Balvin junto a su pareja, Valentina Ferrer, Maluma y Shakira.

En el caso de Balvin fue vestido por Marc Jacobs, Maluma llevó un zoot suit del diseñador Willy Chavarría, mientras que Shakira lució un vestido de Prabal Gurung. Si bien las opiniones hacia el look de Shakira fueron buenos, también se sintió que no cumplió la temática de la noche.

Sin embargo, lucía bastante bien y un detalle que llamó la atención fue que ella misma se maquilló, de forma bastante sutil y de acuerdo a su atuendo. Este aspecto sorprendió, por lo que la mayoría de estrellas suelen también ser maquilladas por expertos, pero en el caso de Shakira, al parecer siempre se encarga de su propio maquillaje.