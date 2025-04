Flavia Dos Santos recibió ‘palo’ por mezclar lo sexual con la fe en plena Semana Santa

Flavia Dos Santos es una de las psicólogas sexuales más reconocida en tierras cafeteras, brasileña que se ha dado el lujo de extender sus conocimientos en varios de los canales de televisión más afamados del país, como lo es Caracol, RCN y Red +; justamente esta mujer ha generado conversación por el consejo sexual que le dio a sus seguidores en plena Semana Santa.

Formatos como ‘Día a Día’, ‘Agenda en tacones (Blu Radio), ‘Hablando claro’, ‘Un café claro’ y ‘Mujeres sin filtro’ , son algunos de los audiovisuales por los que ha pasado Dos Santos, trabajos que le han permitido extender su imagen a otras aristas de las comunicaciones, como lo son las redes sociales, algo que la ha llevado a acumular 1,8 millones de seguidores en Instagram, en la que realizó una jocosa publicación que levantó una ola de comentarios.

Ante la llegada de la Semana Mayor y los mitos que hay detrás del tener relaciones sexuales en estas fechas, la sexóloga decidió realizar una jocosa publicación en la que expresó: “Tener sexo en Semana Santa es pecado, dicen. Pero yo pregunto: ¿Si lo haces con fe, no se convierte en un palo santo?

Aunque a algunos internautas les causó gracia el post, otra parte decidió reprocharle a Flavia sus expresiones: “Usted pide respeto a sus chistes malos y no respeta las creencias y la fe”, “Definitivamente así es”, “Muchos y muchas se dan de santos en estos días, y el resto del año se la pasan hasta deseando la mujer ajena; la hipocresía”, “Lo sexual está bien, las creencias respetables, pero lo espiritual debe ser de gran respeto”, "Las creencias y la fe no son cosas para ponerlas en contextos sexuales“, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Flavia Dos Santos?

Hace ya más de una década, Dos Santos enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno, diagnóstico que recibió de manera inesperada, ya que en entrevista para Publimetro Colombia reveló que no tenía antecedentes en su familia de esta enfermedad; sumado a que estaba haciendo las cosas correctas con sus hábitos, no fumaba y no ingería ningún tipo de bebida alcohólica.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, fue parte del relato de Flavia en conversación con el diario gratuito más grande del mundo,