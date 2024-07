Flavia Dos Santos se despide de Colombia; este será el país asiático que la recibirá

La brasileña Flavia Dos Santos es una de las psicólogas sexuales más reconocidas en Colombia, conocimiento que combina con la comunicación y que ha extendido en programas como ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ; y un pódcast que realizaba en conjunto con la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez , el cual llevaba por nombre ‘Del saber al hacer’. Precisamente Flavia ha dado de qué hablar en las últimas horas luego de dar a conocer que se despide de Colombia para tener una nueva aventura en su vida.

Ya son 1,8 millones los seguidores en Instagram los que acumula Dos Santos, plataforma en la que ha incrementado en demasía su cantidad de publicaciones por una razón bastante emotiva para ella, un anhelado viaje. La mujer, que actualmente hace parte de los talentos del canal Red+, dio recientemente pistas del país al que llegará, destino por el que tuvo que hacer una escala en Madrid, la cual aprovechó para tener una inolvidable cena familiar. Pero la capital de España fue solo fue el inicio de la travesía que la llevará a visitar por primera vez en su vida Asia, ya que Dos Santos tiene planeado llegar a China.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Flavia Dos Santos?

Hace ya más de una década, Dos Santos enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno, diagnóstico que recibió de manera inesperada, ya que en entrevista para Publimetro Colombia reveló que no tenía antecedentes en su familia de esta enfermedad; sumado a que estaba haciendo las cosas correctas con sus hábitos, no fumaba y no ingería ningún tipo de bebida alcohólica.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, fue parte del relato de Flavia en conversación con el diario gratuito más grande del mundo,