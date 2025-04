Monserrate listo para Semana Santa: lo que debe saber si planea visitarlo

Con la llegada de la Semana Santa 2025, el cerro de Monserrate, uno de los sitios más emblemáticos de Bogotá se alista para recibir a cientos de feligreses y turistas que desean vivir esta fiesta religiosa desde las alturas de la ciudad.

Del domingo 13 al domingo 20 de abril de 2025, los visitantes encontrarán medidas especiales para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades.

Sistema de semaforización para una subida segura a Monserrate durante Semana Santa

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la Semana Santa 2025 el sendero contará con señalización tipo semáforo en los puntos críticos del camino. Las luces verde, amarilla y roja indicarán cuándo es adecuado avanzar, hacer pausas o hidratarse. Esta estrategia busca prevenir aglomeraciones, accidentes y complicaciones de salud entre los caminantes. La recomendación es clara: subir con calma y seguir las indicaciones.

Horarios de operación del sendero de Monserrate en Bogotá

El sendero de Monserrate durante la Semana Santa estará habilitado con los siguientes horarios y restricciones especiales:

Estará abierto del domingo de ramos (13 de abril) al domingo de resurrección (20 de abril), en horario de 5:00 a. m. a 1:00 p. m.

Por razones de seguridad y control de aforo, el ingreso puede cerrarse antes de la 1:00 p. m.

El descenso máximo permitido será hasta las 4:00 p. m.

El martes santo (15 de abril) el sendero estará cerrado por labores de mantenimiento.

El viernes santo (18 de abril), el acceso estará habilitado desde las 4:00 a. m.

El sendero Pico del Águila permanecerá cerrado durante toda la Semana Santa.

Teleférico y funicular en Monserrate: tarifas y accesibilidad

El ingreso por el sendero es completamente gratuito; sin embargo, si desea tomar el teleférico, deberá pagar la tarifa correspondiente. Monserrate está comprometido con la accesibilidad y ofrece acceso adaptado para personas con movilidad reducida en el teleférico.

Además, se disponen de sillas de ruedas en préstamo, las cuales pueden ser solicitadas al personal autorizado. Es importante tener en cuenta que los caminos en la cima son irregulares e inclinados, por lo que se recomienda venir acompañado si requiere asistencia con la silla de ruedas.

Horarios del teleférico y funicular en Monserrate

Lunes a sábados, 6:30 a. m. a 10:00 p. m.. Servicio de taquilla hasta las 10:00 p. m.

Domingo, 5:30 a. m. a 6:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.

Festivos, 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Servicio de taquilla hasta las 5:00 p. m.

Los deportistas podrán adquirir su tiquete de descenso en la taquilla superior a partir de las 5:30 a. m. , momento en el que también iniciará el primer viaje de descenso.

Las tarifas oficiales del operador del teleférico y funicular, vigentes en 2025, del cerro de Monserrate:

Lunes a sábados y festivos

Ida y regreso: $ 32.000.

Un trayecto: $ 19.000.

Adulto mayor (Mayor de 62 años): $ 27.000.

Fast pass: $ 87.500.

Grupos adultos (Grupos mayores a 20 pax): $ 27.000.

Grupos colegios (Grupos mayores a 20 pax): $1 9.000.

Mascotas: $ 11.500. Solo aplica de Lunes a Sábado.

Artículo personal adicional: $7.500.

Deportistas: $ 10.500. Entre las 5:30 a.m. y 9:00 a.m. No aplica para días festivos.

Domingo

Ida y regreso: $ 19.000.

Un trayecto: $ 11.000.

Adulto mayor (Mayor de 62 años): $ 15.000. Tarifa aplica presentando la cédula de ciudadania.

Fast pass: $ 87.500.

Artículo personal adicional: $ 7.500.