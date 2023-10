“Hay una tendencia horrible de llamar a los pacientes guerreros”: Flavia mostró su posición frente al cáncer de seno

Acorde a datos proporcionados por la Liga Colombiana Contra el Cáncer , anualmente, 7.200 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno en el país, de las cuales 4.300 fallecen. Esta misma organización asegura que estás cifras podrían disminuir si se realizase un diagnóstico a tiempo, como le sucedió a la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos, en 2014; quien, en entrevista para Publimetro Colombia, nos dio a conocer aspectos sobre su tratamiento, e invitó a las personas a tener una mirada menos romántica de la enfermedad.

“Yo no solo creía que era un error en el diagnóstico y porque no tenía antecedentes en mi familia. También consideraba que estaba haciendo las cosas correctas con mis hábitos. Yo no fumó, no tomó; yo estaba incluida dentro del espectro de los que tienen un estilo de vida saludable y que no debían estar en riesgo”, fue el pensamiento de Dos Santos, días antes de que sus especialistas le confirmaran su padecimiento.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia, porque somos muchas mujeres y todas quedaron muy ‘shock’ en la época”, añadió.

¿Qué papel juega la familia en una paciente con cáncer de seno?

Mientras afrontaba la recuperación de sus dos cirugías y sus 30 sesiones de quimioterapia, como psicóloga de profesión que es, Flavia analizó algunos aspectos de aquellas, que, al igual que ella, vivían este proceso, llegando a varias conclusiones, relacionadas con el apoyo del núcleo cercano en este momento:

“Durante todo el proceso de radioterapias, vi a muchas mujeres que estaban solas, mujeres que los hijos no tenían tiempo, a las que la pareja las dejaban, porque no necesariamente un hombre está preparado para lidiar con el cáncer de seno, y no por cobardía, también por la impotencia de sentir que no tienen como ayudar. Muchos matrimonios pasan por estas crisis e incluso se terminan”, argumentó

“También la familia no necesariamente está preparada para lidiar con cualquier tipo de cáncer, tendemos a romantizar demasiado el concepto de familia en estos casos; en los cuales las amigas se convierten en parte fundamental. Mientras estuve en mi proceso, observaba a mujeres muy pendientes con sus amigas, las llamaban, conversaban, y les preguntaban sobres sus estados de salud constantemente”, añadió.

¿Cómo se puede dejar de “romantizar” el cáncer de seno?

Asimismo, la brasilera resaltó que el empaparse de los síntomas, los riesgos y las posibles soluciones resulta siendo esencial, además de buscar conferencias, conversar con los médicos y recibir un acompañamiento psicológico, “¿Qué tipo de emociones vamos a tocar? ¿Con qué vamos a lidiar?”

Para esta especialista en psicología es crucial evitar generar una idea equívoca sobre lo que realmente sucede a lo largo de esta enfermedad, Flavia aseguró que la sociedad sigue cayendo en un constante error sobre el trato que se le dan a los pacientes diagnósticas con cualquier tipo de cáncer:

“Tenemos una tendencia horrible de llamar a los pacientes de cáncer como guerreros, a tratar como superhumanos a personas que estaban muertas de miedo, que están sufriendo y que necesitan ser humanizadas. Estas personas viven una angustia muy grande y es el miedo, el dolor, la necesidad de no poder expresar todo lo que están sintiendo, porque sé que las probabilidades para superarlo son muy escasas”.

Y es que Flavia decidió hacer una balanza sobre estas dos posiciones y las etiquetas que, según ella, tiene la sociedad, asegurando que al momento de darle el título de vencedor, se deja de lado, la otra posición la que la llevó a preguntarse “¿si yo me muero soy una fracasada para mis hijos y para el mundo? Tenemos que dejar de romantizar, y hablar desde la realidad, aunque sea una dura realidad. Yo digo que los psicólogos somos destructores de ilusiones, pero no me gusta trabajar con falsas ilusiones, las cosas se deben decir de frente”.

