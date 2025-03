Flavia Dos Santos mostró el inesperado encuentro que tuvo con jefe de Caracol

La brasileña Flavia Dos Santos se ha ganado a punta de trabajo el ser reconocida como una de las psicologas sexuales más afamadas de Colombia, trabajo que combina con sus apariciones en distintos formatos televisivos, dentro de ellos el matutino de Caracol ‘Día a Día’. Justamente Flavia aprovechó sus redes para mostrar cómo fue su reencuentro con algunos de sus excompañeros en este programa.

Desde hace una buena temporada, Dos Santos ha destacado como presentadora de varios audiovisuales de Red +, dentro de ellos ‘Un café claro’, en el que comparte set con Marco Vergara. Precisamente ‘Flav’ hizo una pausa en estas labores recientemente para cumplir con un compromiso comercial con una reconocida marca de celulares que la contrató.

Justamente en medio de este evento, Dos Santos recibió una sorpresa enorme, la visita y el saludo de dos de las figuras de ‘Día a Día’ con las que creo una amistad que se extendió más allá de lo laboral. Se trata nada más y nada menos que de Juan Esteban Sampedro y Catalina Gómez, con quien subió una historia en su cuenta de Instagram donde acumula 1,8 millones de seguidores.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Flavia Dos Santos?

Hace ya más de una década, Dos Santos enfrentó una dura batalla contra el cáncer de seno, diagnóstico que recibió de manera inesperada, ya que en entrevista para Publimetro Colombia reveló que no tenía antecedentes en su familia de esta enfermedad; sumado a que estaba haciendo las cosas correctas con sus hábitos, no fumaba y no ingería ningún tipo de bebida alcohólica.

“Yo no podía creer que el cáncer era algo que me pudiera tocar a mí. En mi familia habían tenido ningún tipo de cáncer, ni siquiera de piel, que es una enfermedad común en Río de Janeiro por cuenta del sol. Me impactó mucho; yo creo que fue incluso un impacto para todas las mujeres de mi familia”, fue parte del relato de Flavia en conversación con el diario gratuito más grande del mundo,