Yeison Jiménez abrió su corazón y habló de los procesos de depresión y ansiedad que vivió, “me quería morir”

Más allá de sus reconocimientos musicales, el cantante, Yeison Jiménez, ha sabido encaminarse por otras facetas como lo es el de empresario, pues actualmente contaría con alrededor de 9 negocios, buscando que su única fuente de ingreso no sea la música, ya que espera retirarse en algunos años. En medio del crecimiento personal y profesional que ha traído consigo y ahora, el manzanareño habló de los procesos de depresión y ansiedad que vivió.

A pesar de los diferentes compromisos con los que cuenta, Yeison estuvo haciendo parte del pódcast de Juan Pablo Raba, ‘Los hombres también lloran’, donde terminó refiriéndose a diferentes y desconocidos momentos de su vida.

Uno de los detalles que más marcó transcendencia tuvo que ver con su salud mental, donde causó sorpresa ante los mareos que comenzó a presentar, los cuales terminaron preocupando al reconocido actor, pero a pesar de ello siguió adelante con sus declaraciones. Para nadie es un secreto que para Jiménez la religión termina siendo muy importante y en varias ocasiones deja claro su fe en Dios.

Los procesos de depresión y ansiedad de Yeison Jiménez

En principio, el cantante reiteró que una de las nuevas pandemias ha sido, precisamente, la ansiedad y demás situaciones mentales, dejando claro que ha tenido que estar lidiando con esto hace un tiempo y tuvo que asistir al psicólogo:

“Estoy cantando y se me empiezan a venir las lágrimas y yo digo que es está mi$rd%, que estoy haciendo acá, yo no quiero estar acá y descubrí la depresión. Yo decía no quiero más esta m$erd& me quiero morir, pensamientos de suicida, yo decía Dios mío que me está pasando, me había alejado mucho de Dios. Cuando tú eres un hombre de Dios que conoces de Dios a ti, no te atacan los demonios que atacan al que están en la calle (…)

Cuando yo entiendo en esto digo que me está pasando, sencillo, era demasiada, demasiada presión, muchos años cargando y solucionándole a todo el mundo y el man entra, encuentra la puerta y automáticamente se me empieza a meter, a meter, trabajarme el cerebro. Empecé a tener noches que no dormía, noches de depresión y ansiedad. Se me iba la respiración, se me dormían las manos, la cara, los labios, me empezaba el tic en el ojo y yo decía, me voy a morir. Me llevaban para la clínica y me ponían a respirar en una bolsa“, fueron algunas de las declaraciones que añadió Yeison Jiménez.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tiene tres hijos quienes son Camila, Santiago y Thaliana, quienes son lo que más ama en la vida y a pesar de que son pocos los tiempos libres, en medio de ellos busca disfrutar gratos momentos junto a ellos.