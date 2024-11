Yeison Jiménez tomó trascendental decisión con su carrera musical, “mi cuerpo no me está respondiendo”

Yeison Jiménez es un cantante de música popular, quien con el paso de los años se ha convertido en uno de los más grandes exponentes de este género no solo en Colombia, sino también en diferentes países del mundo debido a la serie de éxitos musicales, entre los que se destacan, ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’ y ‘Por qué la envidia’. Si bien, cada una de las giras realizadas en diferentes lugares del mundo han logrado ser todo un éxito, hace pocos días, Yeison tomó trascendental decisión con su carrera musical.

El artista, quien a lo largo de más de siete años se ha enfocado en dar conocer su talento, teniendo en cuenta la serie de artistas que también han buscado impactar en gran medida en la industria, el manizaleño ha contado con el cariño de la gente, quienes se convierten en fans de cada una de sus canciones y por ende, los principales asistentes en cada uno de sus conciertos.

Pero, como es conocido, la vida del artista no termina siendo para nada sencillo y son pocos los tiempos con los que se cuentan para compartir en familia. Motivo por el cual, hace pocos días, Yeison habló de la decisión que decidió tomar con el fin de vivir otros momentos de su vida y en compañía de sus seres queridos.

“Les voy a contar algo, nunca he estado en un concierto de reggaetón, nunca he estado en una fiesta de electrónica, no he podido ir a un Tomorrowland, no he podido ir a mi mi$rd&. Todos los fines de semana estoy trabajando y eso también genera un tema psicológico, pues pienso yo, si una chimba trabajar (…) Para todos mis amigos, empresarios que me han estado escribiendo, que si estamos vendiendo fechas, que si el calendario más suave que por qué y es básicamente esto (…)

Ya lo que es diciembre, enero, febrero está vendido, pero conservando los números que les estoy diciendo 15 o 16 shows. Lastimosamente, este desgaste me ha estado generando problemas ya de salud que no es lo que una persona quiere, El éxito no es para uno masacrarse y yo lo he cogido, así netamente para trabajar 24/7. Como les digo quiero tener un tiempo para mi bebé hermoso, para mi familia, para hacer un asado, para montar en mis caballos, que he montado dos veces (…)

Son muchas cosas, sé que no es el momento de parar porque estoy en mi mejor momento, pero no voy a continuar a este ritmo, no me interesa competir con nadie, no me interesa demostrar a nadie. Ya mi cuerpo no me está respondiendo de la misma manera, me cuesta mucho dormir, me duele mucho la cabeza, el dolor articular es muy pesado y eso que yo no consumo drogas, que no tomo, que fumo muy de vez en cuando (…)

Debo alejarme de muchos conciertos y muchas tarimas, pero sí, quiero un espacio para mí. Intercalar mis conciertos con vacaciones, mis conciertos con un asadito (…) Esa es la respuesta porque no se están vendiendo tantas fechas, ahora a nuestros amigos empresarios va a estar un poquito complicado. Créanme que para mí hacer 15 fechas era lo que hacía en dos fines de semana”, fueron las declaraciones de Yeison Jiménez por medio de un en vivo.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

Durante más de diez años, Jiménez ha compartido su vida con Sonia Restrepo, también nacida en Manizales. Juntos tienen dos hijos, Thaliana y Santiago, quien nació el pasado 15 de junio y ha enfrentado algunos problemas delicados de salud.