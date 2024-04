“Me erizo”: Yeison Jiménez confesó el milagro que recibió de Dios y que le salvó la vida

Uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia es Yeison Jiménez. El artista ha logrado ganarse el cariño de sus fanáticos no solo por sus letras, sino también por su sencillez y humildad tanto dentro como fuera de los escenarios. Actualmente, el manzanareño cuenta con alrededor de 9 empresas fuera de su exitosa carrera musical y Jiménez asegura que más allá de su amplio camino de aciertos y desaciertos, el agradecimiento principal es para Dios, siendo un fiel creyente de la religión y ahora confesó el milagro que recibió de Dios y que le salvó la vida.

¿Qué milagro vivió Yeison Jiménez?

Recientemente, Yeison Jiménez estuvo siendo parte del programa ‘La red’ de Caracol Televisión. Allí, el cantante aseguró que desde hace muchos años su fe está más latente que nunca, pues ha vivido varias situaciones, las cuales han reafirmado sus creencias.

Jiménez confesó que durante dos asistió a una iglesia cristiana y según él, siempre que ora, le pide a Dios que lo toque y automáticamente siente un corrientazo por todo su cuerpo: “Si me pasa. Como que a veces le digo será que si eres tú. Vuelve y me toca. Me erizo. Es raro. Es bonito. La conexión que hay es chévere”.

Seguidamente, Yeison aseguró que Dios le hizo un milagro y le salvó la vida. Esto se dio durante una presentación en Ecuador y posteriormente tenía que llegar a Cali para un nuevo concierto: “Se puso muy negro, el cielo, pero negro, negro. El capitán me dice, está cerrado Pasto, Popayán. Me dice, si despegamos tenemos que llegar a Cali no tenemos ninguna parte más para donde ir. Íbamos 6 personas en el avión cuando yo voy a subir la maleta cae un rayo en la mitad de la pista en Ipiales. Yo le digo capi no me siento cómodo”.

Asimismo, el intérprete de ‘Vete’ indicó que esto sucedió sobre las 10 am y a las 5 pm nunca descampó, perdiendo así su concierto en Cali, pero logró estar a salvo gracias a su fe. Finalmente, Yeison reiteró que por el momento seguirá con su carrera, pero no descarta en algún momento dedicarle su talento a Dios, pues se siente agradecido por cada una de las cosas que le ha regalado a lo largo de su vida.