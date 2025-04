Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, envío alerta a sus fans ante preocupante situación, “estas cosas me dan pavor”

‘Yo me llamo’ desde el día del estreno de su décima temporada se ha convertido en el programa de entretenimiento más visto por los colombianos. El ‘reality’ de Caracol cuenta con diferentes etapas donde el nivel para cada uno de los imitadores es cada vez mayor y la decisión está en mano del equipo de jurados compuesto por Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola. Sin embargo, quienes tampoco pasan desapercibidas son las dos presentadoras quienes le ponen la chispa al programa y recientemente una de ellas, Melina Ramírez, mandó alerta a sus fans ante preocupante situación.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez es Juan Manuel Mendoza, un actor que cuenta con más de una década de experiencia y por ende, siendo parte de diferentes producciones entre las que se destacan ‘A corazón abierto’, ‘Traicionera’, ‘La ley secreta’ y también ha formado parte de ‘Hombres a la plancha’, un show musical.

¿Qué pasó con Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

Melina Ramírez, además de su trabajo en la televisión colombiana, se ha destacado en plataformas digitales, alcanzando así, un amplio número de seguidores y siendo la cara de diferentes marcas.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la presentadora de ‘Yo me llamo’ se tomó el tiempo para compartir una información que la habría dejado impresionada, ya que se trata de estafa con su imagen.

De acuerdo con lo mencionado por Melina, personas inescrupulosas tomando un video de una entrevista con el que cambiaron su voz y en el que ella aparece promocionando una aplicación que al parecer no sería legal. Ante el hecho, las palabras de Melina no faltaron asegurando: “Es un fraude. Estas cosas me dan pavor, no caigan por favor. La cara se me mueve raro y no es mi voz. Por supuesto, es falso, ellos invitan a una aplicación, tengan cuidado”.

Cabe resaltar que no es la primera vez en que figuras de Caracol Televisión denuncian la utilización indebida de su imagen para fines fraudulentos, pidiendo a sus fans no creer en estos.

¿Por qué se separó Melina Ramírez de Mateo Carvajal?

Melina Ramírez y Mateo Carvajal, luego de varios años de relación, se separaron, según ellos, por diferencias irreconciliables y a pesar de que su hijo estaba por nacer, decidieron tener una crianza respetuosa, pero por caminos separados.