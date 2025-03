Hijo de Melina Ramírez de ‘Yo Me Llamo’ tiene hermosa estrategia para cuando no ve a su ‘papito’, Mateo Carvajal

Para julio de 2019, el creador de contenido, Mateo Carvajal, y la presentadora Melina Ramírez, trajeron al mundo a su pequeño hijo Salvador; menor por el que han hecho grandes esfuerzos para brindarle una buena crianza a pesar de que ambos separaron sus caminos sentimentales. Justamente Carvajal le aguó el ojo a muchos de sus fans, luego de revelar el hermoso acto que hace su ‘retoño’ cuando no lo puede ver.

Aunque Salvador vive con su progenitora, ella y Mateo han planteado varias estrategias para que entre todos puedan pasar tiempo de calidad con el niño; menor que al igual que ellos es un apasionado por el deporte, hasta el punto que recientemente Carvajal hizo hasta lo imposible para que un medallista olímpico le enviara un saludo, previo a una carrera que ‘Salva’ iba a disputar.

Tras un fin de semana juntos, Mateo decidió demostrarle a su ‘bebé’ el infinito amor que siente por él, y lo hizo mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde ya sobrepasó la barrera de los 4,2 millones de seguidores, plataforma en la que reveló que su heredero hace para contar los días sin compartir con su ‘papito’.

“Hoy la profe de ‘Salva’ me escribió para mostrarme que hizo un calendario con los días que faltan para volvernos a ver. Como papá a veces me pregunto qué pasa por su mente cuando nos vemos, si la pasó bien y si hice las cosas con suficiente amor para demostrarle lo importante que es para mí. Es difícil explicarle muchas cosas, pero lo que no dejo que dude un solo segundo es que tiene un papá, que cuando están o no juntos se convierten juntos en león, que se van a cuidar toda la vida”, expresó el exparticipante de El Desafío en el emotivo post.