Exparticipante de ‘Yo me llamo’ confesó que intentó suicidarse por su pareja, “me pegaba porque me iba de fiestas”

‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión temporada tras temporada ha buscado convertirse en el ‘reality’ favorito de los televidentes, contando así con un amplio grupo de imitadores quienes se encargan de mostrar su talento y por ende, llegar a convertirse en el favorito por parte del equipo de jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, si dejar de lado a los televidentes. Si bien ya han sido varios los eliminados, sus historias de vida tampoco pasan de largo y recientemente se conoció que una exparticipante de ‘Yo me llamo’ intentó suicidarse por una relación.

¿Por qué Xavi, de ‘Yo me llamo’ intentó suicidarse?

Xavi, de ‘Yo me llamo’, hace ya varios días terminó siendo eliminado de la competencia, diciéndole adiós a su sueño de llevar el premio mayor en esta competencia de Caracol. En medio de una entrevista para el mismo canal, el exparticipante confesó que intentó suicidarse: “Me enamoré de una persona que definitivamente no me aportaba. Me vi obligado por esa persona, estaba cegado. Me vi obligado a renunciar a mi carrera, dije, no quiero más. Quería que me dedicara completamente a ella, que estuviera 100% dedicada a ella, que fuera lo que ella dijera. En sus momentos también me pegaba porque me iba de fiestas, era como su comportamiento, su reacción ante eso (…) Dejarme pegar porque qué, escondía la cara así y ya, no hacía nada más claramente.

Mi mamá siempre me lloró, me trataba de aconsejar que no era la mujer indicada, pero pues, nada experimenta por cabeza ajena. Una vez quitarme la vida por esa persona, estaba yo en una fiesta y empezamos a hablar muchos temas y en medio del aburrimiento yo decía le voy a dar una lección para que me aprenda a querer, había un barranco y yo me iba a tirar", fueron las declaraciones que añadió Xavi, de ‘Yo me llamo’.

¿Cuál es la nueva etapa de ‘Yo me llamo’?

La nueva etapa del ‘reality’ es ‘Yo me llamo Mini’, en la que durante 12 días los 21 participantes tendrán que sacar a flote los conocimientos adquiridos durante su permanencia en el programa, con el fin de ponerlos en práctica en el equipo de niños que llega en representación de esta versión que no termina siendo un reto para nada sencillo.