Melina Ramírez se despidió de uno de sus grandes amores

Melina Ramírez Serna es una reconocida presentadora de televisión y modelo colombiana nacida en Cali el 22 de marzo de 1990. Su belleza desde muy joven la llevó a ser segunda finalista en el concurso Señorita Colombia 2011-2012, representando al Valle del Cauca, y luego como segunda finalista en Top Model of the World 2012. Adicionalmente de su trayectoria como modelo, logró llegar al mundo de la presentación en la televisión colombiana de la mano de programas como ‘Yo Me Llamo’ y en el ‘Desafío’, consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. Además de su trabajo en la televisión, Melina es activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

La faceta como madre es una de las más cautiva al público de Melina con su pequeño hijo Salvador, quien nació de su unión con el deportista Mateo Carvajal en el año 2019. A pesar de su separación, Melina y Mateo mantienen una relación cordial y priorizan el bienestar de su hijo, compartiendo la crianza y participando activamente en su vida. Melina comparte frecuentemente en sus redes sociales momentos especiales con Salvador, mostrando su faceta de madre dedicada y amorosa, mientras que Mateo saca el lado más “loco” de su pequeño.

En esta ocasión, la modelo y presentadora compartió con sus seguidores la despedida de “uno de sus grandes amores”, haciendo referencia a su emprendimiento ‘Go Up’ el cual empezó hace 5 años. La modelo destacó el reto que es emprender y que no es fácil para ella despedirse de un proyecto que quería tanto, pero que nadie hablaba de los sacrificios y todo lo que implicaba continuar su marca de suplementos deportivos. Ramírez hizo énfasis en aprender a soltar para abrirle la puerta a nuevas oportunidades.

“La importancia de cerrar ciclos y de también, aprender a despedirse (aunque duela). A veces soltar un sueño, es la única manera de abrirle la puerta a uno mucho más grande.” Expresó Melina