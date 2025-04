Esta es la fecha oficial en la que ‘Yo me llamo’ le dará un giro a la competencia, ¿nuevos talentos?

Yo me llamo

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes debido a la amplia gama de información y entretenimiento con la que cuenta a diario. Entre ellos, se destaca ‘Yo me llamo’ que regresó con su décima temporada, acompañada además de un nuevo jurado como lo es Rey Ruíz junto a Amparo Grisales y César Escola. Si bien, la competencia avanza cada vez más rápido, se conoció que esta es la fecha oficial en la que ‘Yo me llamo’ le da un giro a la competencia.

¿Cuál es la nueva fase de ‘Yo me llamo’, de Caracol?

La nueva fase de ‘Yo me llamo’ o más bien, un aire a la competencia tiene que ver con ‘Yo me llamo Mini’, pues como se dio a conocer hace varias semanas, el programa de entretenimiento le dio la posibilidad a los niños y adolescentes para llegar a ‘Yo me llamo’ e imitar a su artista favorito.

Ante el tiempo de inscripciones y luego de que el equipo de Caracol eligiera a los mejores imitadores y esta nueva fase tendrá inicio el próximo 7 de abril. Sin embargo, los actuales competidores no se quedarán con los brazos cruzados, pues serán los encargados de apadrinar a los menores según lo aprendido a lo largo de la competencia.

Según la información compartida por Caracol Televisión, los 21 imitadores ayudarán a los ‘Yo me llamo mini’ a convertirse en el doble de su artista favorito.

¿Cuántas semanas durará la nueva fase de ‘Yo me llamo Mini’?

Esta etapa, donde los niños por primera vez tendrán espacio en ‘Yo me llamo’ solo durará 12 días y después de ella se retomarán las respectivas eliminaciones del programa de entretenimiento. Cabe resaltar que otra de las sorpresas tiene que ver con el nuevo jurado, siendo, precisamente, Aurelio Cheveroni, el icónico personaje de ‘Club 10′.

¿Cuántos millones se lleva el ganador de ‘Yo me llamo’, de Caracol?

El ganador de ‘Yo me llamo’ de esta temporada 2025 se llevará el total de 500 millones de pesos, además del título que lo acredita como el mejor imitador de la temporada, pues cabe resaltar que durante la fase final, los televidentes tendrán la última palabra.